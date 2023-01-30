من اليوم وحتى الغد.. توقعات بتساقط أمطارٍ وجريان للسيول على هذه المناطق

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن يشهد اليوم الاثنين بداية الحالة الممطرة الثانية عشرة لموسم 1444هـ.

أمطار متفاوتة خلال الـ24 ساعة القادمة

وأوضح على حسابه في “تويتر” أنه من المتوقع، اليوم، تساقط أمطار متفاوتة خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم وحتى صباح الغد على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وجريان للسيول

وأضاف أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة مع رياح نشطة مغبرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والشمالية والمدينة وشمال حائل غزيرة، مع جريان للسيول شرق ضبا والوجه وأملج.

أمطار غزيرة بالحدود الشمالية والجوف وتبوك

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية

وتابع المركز أن الأمطار تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

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