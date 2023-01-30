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7 مميزات لسيارة “أودي” كروس أوفر الكهربائية الفخمة (صور)
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7 مميزات لسيارة “أودي” كروس أوفر الكهربائية الفخمة (صور)

7 مميزات لسيارة “أودي” كروس أوفر الكهربائية الفخمة (صور)

7 مميزات لسيارة “أودي” كروس أوفر الكهربائية الفخمة (صور)
٠٧:٠٦:٤١ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بتصميم جذاب، ونظام “كواترو” للدفع الرباعي، وأدوات الواقع المعزز.. ميزات جديدة قدمت بها “أودي” النموذج الاختباري لسيارة كروس أوفر الكهربائية الفخمة باسم “أكتيف سفير”Activesphere  .

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أهم مميزات سيارة “أودي”

1 – أحدث سلسلة السيارات الاختبارية التي تقدمها الشركة.

2 – تستعرض رؤيتها للتنقل في المستقبل.

3 – تصفها “أودي” بسيارة كوبيه فخمة تتحول إلى “بيك آب”.

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تركيب محتوى افتراضي

4 – تصميم السيارة جذاب إذ يشكل الزجاج جزءًا كبيرًا منها مع سقف زجاجي يمنح الركاب رؤية خالية من العوائق للخارج،

5 – إتاحة الحركة للنافذة الزجاجية الخلفية بشكل متدفق مع السقف مما يوفر إمكانية حمل الدراجات الإلكترونية.

6 – وفي وضع القيادة الذاتية تختفي لوحة العدادات وعجلة القيادة والدواسات، لكن يظل شريط الصوت الكبير وفتحة التهوية كاملة.

7 – تتميز السيارة بأدوات الواقع المعزز المتاحة للسائقين والركاب، إذ تسمح “أودي” بتركيب محتوى افتراضي مثل لوحات التحكم في السيارة وشاشات عرض المعلومات.

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