7 مميزات لسيارة “أودي” كروس أوفر الكهربائية الفخمة (صور)
تواصل – فريق التحرير:
بتصميم جذاب، ونظام “كواترو” للدفع الرباعي، وأدوات الواقع المعزز.. ميزات جديدة قدمت بها “أودي” النموذج الاختباري لسيارة كروس أوفر الكهربائية الفخمة باسم “أكتيف سفير”Activesphere .
اقرأ أيضًا:
الموانئ تستقبل 80 ألف سيارة في 30 يوما
أهم مميزات سيارة “أودي”
1 – أحدث سلسلة السيارات الاختبارية التي تقدمها الشركة.
2 – تستعرض رؤيتها للتنقل في المستقبل.
3 – تصفها “أودي” بسيارة كوبيه فخمة تتحول إلى “بيك آب”.
اقرأ أيضًا:
10 مميزات حصرية في سيارة هيونداي الشبابية الجديدة (صور)
تركيب محتوى افتراضي
4 – تصميم السيارة جذاب إذ يشكل الزجاج جزءًا كبيرًا منها مع سقف زجاجي يمنح الركاب رؤية خالية من العوائق للخارج،
5 – إتاحة الحركة للنافذة الزجاجية الخلفية بشكل متدفق مع السقف مما يوفر إمكانية حمل الدراجات الإلكترونية.
6 – وفي وضع القيادة الذاتية تختفي لوحة العدادات وعجلة القيادة والدواسات، لكن يظل شريط الصوت الكبير وفتحة التهوية كاملة.
7 – تتميز السيارة بأدوات الواقع المعزز المتاحة للسائقين والركاب، إذ تسمح “أودي” بتركيب محتوى افتراضي مثل لوحات التحكم في السيارة وشاشات عرض المعلومات.
اقرأ أيضًا:
رغم التعثر وعيوب الصناعة.. «تسلا» تعلن بيع 1.3 مليون سيارة في 2022