عاجل.. زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم شينجيانج في الصين

تواصل – وكالات:

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر محافظة شايا بولاية أكسو في منطقة شينجيانج شمال غرب الصين​.

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عمق الزلزال 50 كيلو مترًا

وذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل أن الزلزال وقع في الساعة 7.49 بالتوقيت المحلّي (الساعة 2.49 بتوقيت موسكو اليوم الاثنين)، مشيرًا إلى أن مركزه منطقة أكسو وعمقه 50 كيلومترًا .

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لا خسائر بشرية أو مادية

ولم ترد حتى الآن أنباء عن أية خسائر بشرية أو مادية ناجمة عن الزلزال.

وقال المركز إنه تم رصد الزلزال عند خط عرض 40.01 درجة شمالا وخط طول 82.29 درجة شرقا وعلى عمق 50 كيلومترًا.

وفي أكتوبر الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.

وفي الـ5 من سبتمبر الماضي، تعرضت مقاطعة لودينغ لزلزال بقوة 6.8 درجة، مما أدى إلى تدمير 270 منزلًا خاصًا ومبنى عام، وتضرر أكثر من 13000 منزل خاص، وتركت عدة قرى من دون كهرباء، وتضررت مرافق البنية التحتية، ولقي ما لا يقل عن 93 شخصًا مصرعهم نتيجة الزلزال.

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