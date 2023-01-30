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تبدأ من 50 ألف ريال.. أرخص 5 سيارات في المملكة 2023 (صور)
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تبدأ من 50 ألف ريال.. أرخص 5 سيارات في المملكة 2023 (صور)

تبدأ من 50 ألف ريال.. أرخص 5 سيارات في المملكة 2023 (صور)

تبدأ من 50 ألف ريال.. أرخص 5 سيارات في المملكة 2023 (صور)
٠٤:١٨:٠٣ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يتميز سوق السيارات في المملكة باحتوائه على جميع الطرازات ومختلف الأسعار، التي تمكن كل من يريد شراء سيارة أن يقتنيها بسهولة ويسر.

مميزات طرازات سيارات 2023

ويحتوي سوق السيارات في المملكة على العديد من طرازات 2023، والتي تتنوع بحسب التصميم الهيكلي، بالإضافة إلى التجهيزات الداخلية، والقدرات الفنية الخاصة بكل اصدار وعلامة تجارية.

ونستعرض في هذا التقرير أرخص 5 سيارات يمكنها أن تلبي احتياجات التنقل.

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1رينو سيمبول

تحتوي على ناقل حركة اوتوماتيكي السرعات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 102 حصانًا، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة.

تقدم السيارة رينو سيمبول بقيمة سعرية بلغت 50.370 ريال.

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2نيسان صني

تتميز بناقل حركة أوتوماتيكي طراز CVT بتقنية الجر الامامي، مقترن بمحرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 118 حصانا، وعزم دوران 149 نيوتن/متر.

تبدأ اسعار السيارة نيسان صني من 58,918 ريال إلى 75,699 ريال.

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3هيونداي اكسنت

تأتي السيارة بمحرك 1400 سي سي، رباعي الاسطوانات، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 100 حصانا، وعزم دوران 132 نيوتن/متر، بينما تعمل السيارة بمحرك اخر سعة 1600 سي سي، بقوة 130 حصانا، وعزم دوران 161 نيوتن/متر، جميعهم يعمل بناقل سرعات أوتوماتيكي عبر تقنية الجر الامامي.

تتراوح اسعار السيارة بين 66,740 ريال و78,125 ريال.

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4شيري تيجو 4 برو

تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الرياضية، وتعمل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يتمكن من إنتاج قوة إجمالية تقدر بـ 113 حصانا، بالإضافة إلى عزم دوران يبلغ 143 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء طراز CVT.

تتراوح اسعار السيارة شيري تيجو 4 برو بسعر يبدأ من 55 ألف ريال حتى 62.900 ريال.

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5سوزوكي سياز

يمكنها أن تصل في السرعة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 14 ثانية، حيث تتميز بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 104 حصانًا، وعزم دوران 130 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة لمنظومة الدفع عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

تبدأ أسعار السيارة سوزوكي سياز من 57,385 ريال إلى 68,425 ريال.

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