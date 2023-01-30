4 خطوات لتعليم الطفل الجلوس في بدايات حياته

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جلوس الأطفال من أهم المهارات التي يتعلمها الطفل في بدايات حياته، مثل الكلام والتذوق، رغبة منه في اكتشاف كل ما هو جديد من حوله.

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المراحل العمرية لجلوس الأطفال

بداية من عمر 6 أشهر، قد يكون طفلك قادراً على الجلوس ولكن مع بعض المساعدة حتى يتمكن من تثبيت نفسه في الوضع الصحيح.

من 4 – 6 أشهر، يحاول الطفل الجلوس في كثير من الأوقات، ولكنه لن يتمكن من الثبات على وضع الجلوس طويلاً، بل يستلقي على أحد جانبه

من 7 – 9 أشهر، يمكن للأطفال إتقان مهارة الجلوس المستقل بدون مساعدة تماماً، وبعدها يبدأ الطفل في أن يحبو واكتشاف عالمه الجديد، حتى يبدأ في تعلم مهارة الوقوف بمفرده.

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متى يمكن للطفل الجلوس؟

1 – إذا كان لديه تحكم جيد في رأسه: ففي هذه الحالة يكون قادراً على الجلوس والسيطرة على حركاته الجسدية ومهاراته الحركية الأخرى.

2 – تدريب الأم له على الجلوس: وذلك في بدايات عمره بدلاً من الاستلقاء على ظهره، مع دعم الطفل جيداً لأنه لن يتمكن من تثبيت نفسه.

كيف أعلّم طفلي الجلوس؟

1 – منح الطفل الفرصة ووضعه بشكل مستقيم في وضع الجلوس، حتى تمنحه القوة والثقة ليتمكن من الجلوس بشكل مستقل مع الوقت

2 – التحكم في تحول الجسم إلى جميع الاتجاهات، والتحكم في وزن الجسم، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الوقت والممارسة حتى يتمكن الطفل من التحرك في كل الاتجاهات بشكل صحيح.

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