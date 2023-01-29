مقطع متداول.. مسن أمريكي يعتنق الإسلام بعمر 96 عاماً

تواصل – فريق التحرير:

رغم الحملات الممنهجة التي ينفذها متطرفون غربيون، للإساءة للإسلام والنبي ﷺ، وحرق نسخ المصحف الشريف، والتضييق على المسلمين بإصدار القوانين، يدخل الأوروبيون والأمريكيون في دين الله أفواجا، بشكل شبه يومي، بعد رؤيتهم لتعاليم الدين الحنيف واقتناعهم بالحق.

على يد أحد الدعاة

وأظهر مقطع فيديو متداول، عبر حسابات أمريكية وعربية، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إسلام مسن أمريكي يبلغ من العمر 96 عاما، على يد أحد الدعاة.

وظهر المسن وهو يتلقى الشهادتين من الداعية، ويبدو أنه يعاني من ضعف في السمع، بسبب كبر سنه، إلا أن هذا لم يمنعه من معرفة الإسلام.

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260 ألف مشاهدة

وتفاعل رواد السوشيال ميديا عبر “تويتر” مع الفيديو المتداول، الذي حاز على نحو 260 ألف مشاهدة، وظهر فيه المسن بعد أن نطق بالشهادتين، وسط فرحة الحضور من حوله، وكذلك سعادته الغامرة، ورحب الداعية بالوافد الجديد، وقال له: نحن سعداء بك، ومرحبا بك في دين الإسلام”.