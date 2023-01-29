تنبيه من الأرصاد لأهالي منطقة المدينة المنورة.. أمطار رعدية تشمل 3 محافظات

تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات العلا والعيص وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

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