جامعة الملك سعود تدعو لتقديم مشاريع وأفكار الابتكار الرقمي
تواصل – فريق التحرير:
دعت وحدة الابتكار الرقمي التابعة لمركز الابتكار في معهد ريادة الأعمال، منسوبي جامعة الملك سعود، لتقديم مشاريعهم وأفكارهم في مجال الابتكارات الرقمية.
الفئة المستهدفة :
– طلاب وطالبات الجامعة
– أعضاء هيئة التدريس والباحثين
– المبتكرون والمخترعون
مجالات البحث :
– الذكاء الاصطناعي
– الأمن السيبراني
– الميتافيرس
– كافة مجالات علوم الحاسب والمعلومات
الأهداف :
– تحفيز المبدعين والاستثمار في ابتكاراتهم ومواهبهم
– تحويل المشاريع الرقمية إلى ابتكارات ذات قيمة اقتصادية
– تسويق الابتكارات والأفكار المميزة
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5 خطوات للمشاريع المقدمة
1- التقديم من خلال إرسال طلب تقديم فكرة ابتكارية في موقع إدارة المنتجات المعرفية KMS
2- التحكيم، وفيه يتم تقييم الطلبات من خلال لجنة مختصة
3- البناء والتطوير، ويشمل
- بناء النظام أو نموذج أولي، من خلال الربط مع مطورين
- تطوير النظام الحالي من خلال الربط مع شركات مختصة
- تقديم استشارات تقنية من مختصين
4- المبادرات الخارجية وهي الترشيح للمشاركة في مبادرات وبرامج داخلية وخارجية
5- الاستثمار عن طريق نقل التقنية للسوق من خلال:
- ربط المرشحين بجهات حكومية وخاصة مهتمة بالمشروع المطور
- ربط المرشحين بمستثمرين
طريقة ورابط التقديم :
وأوضحت وحدة الابتكار الرقمي أنه يمكن تقديم المشاريع عبر الرابط: ( هنا ).