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جامعة الملك سعود تدعو لتقديم مشاريع وأفكار الابتكار الرقمي
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جامعة الملك سعود تدعو لتقديم مشاريع وأفكار الابتكار الرقمي

جامعة الملك سعود تدعو لتقديم مشاريع وأفكار الابتكار الرقمي

جامعة الملك سعود تدعو لتقديم مشاريع وأفكار الابتكار الرقمي
٠٢:٤٥:٢٦ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وحدة الابتكار الرقمي التابعة لمركز الابتكار في معهد ريادة الأعمال، منسوبي جامعة الملك سعود، لتقديم مشاريعهم وأفكارهم في مجال الابتكارات الرقمية.

الفئة المستهدفة :

– طلاب وطالبات الجامعة

– أعضاء هيئة التدريس والباحثين

– المبتكرون والمخترعون

مجالات البحث :

– الذكاء الاصطناعي

– الأمن السيبراني

– الميتافيرس

– كافة مجالات علوم الحاسب والمعلومات

الأهداف :

– تحفيز المبدعين والاستثمار في ابتكاراتهم ومواهبهم

– تحويل المشاريع الرقمية إلى ابتكارات ذات قيمة اقتصادية

– تسويق الابتكارات والأفكار المميزة

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5 خطوات للمشاريع المقدمة

1- التقديم من خلال إرسال طلب تقديم فكرة ابتكارية في موقع إدارة المنتجات المعرفية KMS

2- التحكيم، وفيه يتم تقييم الطلبات من خلال لجنة مختصة

3- البناء والتطوير، ويشمل

  • بناء النظام أو نموذج أولي، من خلال الربط مع مطورين
  • تطوير النظام الحالي من خلال الربط مع شركات مختصة
  • تقديم استشارات تقنية من مختصين

4- المبادرات الخارجية وهي الترشيح للمشاركة في مبادرات وبرامج داخلية وخارجية

5- الاستثمار عن طريق نقل التقنية للسوق من خلال:

  • ربط المرشحين بجهات حكومية وخاصة مهتمة بالمشروع المطور
  • ربط المرشحين بمستثمرين

طريقة ورابط التقديم :

وأوضحت وحدة الابتكار الرقمي أنه يمكن تقديم المشاريع عبر الرابط: ( هنا ). 

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