هجوم مخيف لـ”القرود” في النماص.. ومطالبات بتدخل الجهات المعنية (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوق هجوم مخيف وغير طبيعي لقطيع من القرود على أحد المنتجعات في النماص.

ووثق المقطع، عشرات القرود تتشاجر مع بعضها البعض، وتهاجم أحد المنتجعات، وسط حالة من الهرج والخوف من الأهالي.

وقال صاحب أحد المنتجات السياحية في المقطع: “نطالب بتدخل الحياة الفطرية والسياحة والجهات المعنية لإيجاد حل لهذه المشكلة”، مضيفا “أعداد مهولة من القرود احتلوا المنطقة .. ما هو الحل؟.. نطالب الجهات الرسمية بالتدخل لإن الوضع لا يطاق”.

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أماكن انتشار قرود البابون

وتتواجد قردة البابون بصورة كبيرة جدًا في جنوب وجنوب غربي المملكة، بشكل خاص في مناطق المرتفعات الجلية وتشمل (أبها – الباحة – الهدي)، بالإضافة إلى ذلك يعيش البعض منها في المناطق الجبلية مثل طريق المدينة المنورة بالقرب من هدي الشام .

وفي وقت سابق، قال الدكتور عبدالله ‌المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا) مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات” في سياق مقترحه للتعامل مع المشكلة، إن الحل الجذري لانتشار القرود في المملكة هو تقليص أعدادها إلى نحو 90 في المائة، وإعادتها كما كانت قبل نحو 50 سنة.

رصد وتقييم وتحديد للبؤر ومع تزايد الشكاوى، أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة، أنه قطع شوطًا كبيرًا في الرصد والتقييم وتحديد البؤر وحصر أسباب المشكلة، إضافة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات الموازية العاجلة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية مثل إطلاق الحملات التوعوية بالتوقف عن إطعام القرود في المناطق المتضررة، ونشر الوعي بالممارسات المثلى لتجنب أخطارها، وتخصيص فرق ميدانية للاستجابة السريعة للبلاغات، والحد من رمي النفايات الغذائية التي تشكل بؤرا لتجمعها. https://twasul.info/wp-content/uploads/2023/01/q5ApBNxK6W9F-ej2.mp4 اقرأ أيضا: انتشار القرود في المحلات والمناطق السكنية بالمملكة يثير مخاوف على الأرواح