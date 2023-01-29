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“الحربي”: تويتر تتيح استعادة الحسابات القديمة بدءًا من هذا الموعد
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“الحربي”: تويتر تتيح استعادة الحسابات القديمة بدءًا من هذا الموعد

“الحربي”: تويتر تتيح استعادة الحسابات القديمة بدءًا من هذا الموعد

“الحربي”: تويتر تتيح استعادة الحسابات القديمة بدءًا من هذا الموعد
٠٢:٢١:٤٣ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني سالم الحربي أن شركة تويتر، ستتيح استعادة الحسابات القديمة اعتباراً من بداية شهر فبراير المقبل.

ضوابط استعادة الحسابات 

وقال الحربي، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، إنه اعتباراً من 1 فبراير اذا كان حسابك القديم موقوف تقدر تقدم إلتماس وترجعه وفق معايير تويتر المحدثة”.

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وأضاف “طبعاً المعايير الجديدة أقل تشدد من السابق وغالباً بيرجع حسابك إذا كان خطأك غير شديد الخطورة مثل تغريدات مخالفة لسياسة تويتر وما تكون انتهاكات جسيمة”.

حسابات لا يمكن استعادتها

وأشار سالم الحربي “هناك حسابات لن تتم استعادتها، وتشمل الانتهاكات الجسيمة على سبيل المثال الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، أو التحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، وانتهاكات الخصوصية، والتلاعب بالمنصة أو البريد العشوائي، والانخراط في مضايقات مستهدفة للمستخدمين والابتزاز الجنسي ونشر صور خاصه بدون إذن صاحبها”.

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