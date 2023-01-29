في حماية شرطة الاحتلال.. المستوطنون يعتدون على الفلسطينيين

تواصل – فريق التحرير:

أصيب العديد من الفلسطينيين أمس، في سلسلة اعتداءات للمستوطنين، فيما أفاد مركز “وادي حلوة” في القدس المحتلة في بيان له، بأنه تم توثيق سلسلة من الاعتداءات للمستوطنين، في أحياء وادي الربابة وبيت حنينا.

مسيرات استفزازية في القدس

وأسفرت الاعتداءات عن إصابة العديد من الفلسطينيين، بالإضافة إلى أن المئات من المستوطنين نظموا مسيرات استفزازية في أحياء القدس وحطموا واجهات عدة مركبات فلسطينية، حسب “واس”.

في سياق متصل، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن مستوطنين أحرقوا مركبات فلسطينية، في قرية “جالود بنابلس”، وهاجموا مركبات الفلسطينيين.

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المملكة تحذر من انزلاق الأوضاع

كانت وزارة الخارجية أعربت، في وقت سابق، عن تحذير المملكة من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير، والمملكة إذ تدين كل استهدافٍ للمدنيين، لتؤكد ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال.

دعوات واهية

ووسط صمت المجتمع الدولي، عن جرائم وانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وشرطته، ومستوطنيه، بحق المدنيين الفلسطينيين، في القدس والضفة الغربية المحتلتين، وعلى الصعيد ذاته في غزة، انطلقت دعوات على استحياء، من دول غربية لما أسموه “خفض التصعيد والتوتر” بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

في حين تواصل سلطات الاحتلال ارتكاب جرائمها بهدم منازل الفلسطينيين، واستهدافهم، وإقرار قوانين تجيز حمل المستوطنين السلاح، بدعوى الدفاع عن النفس.