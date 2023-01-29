“الوضع صعب”.. زيلينسكي يطالب داعمي أوكرانيا بأسلحة جديدة

تواصل – فريق التحرير:

وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الوضع في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، بأنه “صعب للغاية”، مطالبا بإمداد كييف بالمزيد من الأسلحة.

هجمات روسية مستمرة

وعلى الرغم من المساعدات العسكرية التي حصل عليها زيلينسكي من ألمانيا وأمريكا، مؤخرا، إلا أنه لا يزال يرى أن قوات أوكرانيا العسكرية بحاجة إلى المزيد من الدعم.

وصرح زيلينسكي بأن: “الوضع صعب للغاية. هناك هجمات روسية مستمرة في باخموت، وفوليدار، وقطاعات أخرى، في منطقة دونيتسك”، حسب “العربية”.

وأضاف: “تريد روسيا أن تطول الحرب وتنهك قواتنا… لذلك علينا تسريع الأحداث والإسراع بالإمدادات وإتاحة خيارات أسلحة جديدة لأوكرانيا”.

اقرأ أيضا:

زيلينسكي مخاطبا ألمانيا: كفى خوفا من “بوتين”

اتهامات متبادلة

وأعلن زيلينسكي، في خطابه، أن قصفا روسيا استهدف خيرسون، أمس الأحد، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ستة بينهم ممرضتان في ضربة طالت مستشفى المدينة.

من ناحية أخرى، اتهم رئيس الإدارة الموالية لروسيا في زابوريجيا، يفجيني باليتسكي، القوات الأوكرانية بشن ضربة بواسطة قاذفات صواريخ هيمارس استهدفت جسرا للسكك الحديد يعبر نهر مولوتشنايا.

وأضاف باليتسكي: “قتل أربعة من عمال السكة الحديد فيما جرح خمسة وهم بصدد تلقي العلاج”.

اقرأ أيضا:

كوريا الشمالية: تعهد أمريكا بإرسال دبابات لأوكرانيا “جريمة لا أخلاقية”