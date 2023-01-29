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عبر منصة دروب.. صندوق هدف يعلن دورة مجانية مع شهادة إتمام
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عبر منصة دروب.. صندوق هدف يعلن دورة مجانية مع شهادة إتمام

عبر منصة دروب.. صندوق هدف يعلن دورة مجانية مع شهادة إتمام

عبر منصة دروب.. صندوق هدف يعلن دورة مجانية مع شهادة إتمام
٠١:٢٩:١١ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إقامة دورة تدريبية (مجانية) عبر منصة (دروب الإلكترونية) بعنوان (برنامج العروض التقديمية PowerPoint)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

عنوان الدورة:

– برنامج العروض التقديمية PowerPoint.

الفئة المستهدفة:

– الطلّاب.
– الموظفون.
– الباحثون عن العمل.
– مستخدمو أجهزة الحاسب الآلي.

نبذة تعريفية:

– يتيح برنامج PowerPoint للمستخدمين إمكانية إعداد عرض تقديمي لعرض المعلومات للجمهور المستهدف.

الشهادة:

– يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.

التفاصيل:
اضغط هنا

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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