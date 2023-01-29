عبر منصة دروب.. صندوق هدف يعلن دورة مجانية مع شهادة إتمام
تواصل – فريق التحرير:
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إقامة دورة تدريبية (مجانية) عبر منصة (دروب الإلكترونية) بعنوان (برنامج العروض التقديمية PowerPoint)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
عنوان الدورة:
– برنامج العروض التقديمية PowerPoint.
الفئة المستهدفة:
– الطلّاب.
– الموظفون.
– الباحثون عن العمل.
– مستخدمو أجهزة الحاسب الآلي.
نبذة تعريفية:
– يتيح برنامج PowerPoint للمستخدمين إمكانية إعداد عرض تقديمي لعرض المعلومات للجمهور المستهدف.
الشهادة:
– يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.
التفاصيل:
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طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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