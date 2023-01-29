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حلول مبتكرة للاستفادة من البنى التحتية.. تعاون بين منظِّم المياه و”هيئة الاتصالات”

حلول مبتكرة للاستفادة من البنى التحتية.. تعاون بين منظِّم المياه و”هيئة الاتصالات”

حلول مبتكرة للاستفادة من البنى التحتية.. تعاون بين منظِّم المياه و”هيئة الاتصالات”
٠١:٥٢:٥٨ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، توقيعَ مذكرة تفاهم بين منظِّم المياه وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في مقر منظِّم المياه بالرياض.

تسريع انتشار الألياف الضوئية

وتهدف الاتفاقية إلى مضاعفة الاستفادة من البنية التحتية لشركة المياه الوطنية في تمديد الألياف الضوئية عبر حلول مبتكرة؛ لتمكين وتسريع انتشار الألياف الضوئية في المملكة؛ مما سينعكس على زمن وتكلفة وجودة الخدمات المقدمة من الطرفين، مع ضمان استمرارية الخدمة للمستفيدين، والتكامل بين الجهتين بما يخدم المصلحة العامة.

ووقَّع المذكرة عن منظِّم المياه ممثِّلُها في توقيع المذكرة نائب وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة التوجيهية لمنظِّم المياه، المهندس منصور بن هلال المشيطي، فيما مثَّل الهيئة محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الدكتور محمد بن سعود التميمي.

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استدامة البنية التحتية وتقليل التكاليف

وستقود المذكرة جهود كلا الطرفين للإسهام في تعظيم الفائدة من خلال البنية التحتية لقطاع المياه؛ لرفع نسبة تغطية الألياف البصرية بالمملكة، كما ستسعى لتبادل الدعم والمعلومات بين الطرفين حسب اختصاص كلٍّ منهما، والتعاون لإيجاد آلية فعَّالة لتمديد الألياف الضوئية.

ومن المتوقع أن تقود المذكرة إلى إحداث انعكاسات على البنية التحتية للاتصالات وتوصيل الألياف الضوئية إلى المنازل، من خلال استدامة البنية التحتية وتقليل التكاليف لإيصال الشبكات، ومضاعفة إنجاز الوصول للمستفيدين، وابتكار الحلول المساهمة في تحسين جودة الخدمات، وتقليل الآثار الناتجة عن الحفر والتمديد عبر البنية التحتية.

يشار إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تتولى تنظيم قطاع الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات في المملكة، وكذلك الرصد والمتابعة والاستفادة من التطور في تقنيات وخدمات القطاع، كما أن منظِّم المياه الجهة المعنية عن تنظيم أنشطة تقديم خدمات المياه بالمملكة.

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