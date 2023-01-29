تنبيه من “الأرصاد”: أمطار رعدية على مكة والطائف والباحة حتى مساء اليوم

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها توقع خلاله -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والطائف، والباحة، وتستمر حتى مساء اليوم الاثنين الموافق 30 من يناير.

أمطار مكة والطائف

وأوضح “الأرصاد” أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشمل أضم، والعرضيات، وميسان، والطائف، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

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أمطار الباحة

كما أصدر “الأرصاد” تنبيها، يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقة الباحة، تشمل الحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد، وقلوة، والباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن.

وأوضح التنبيه أن الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءا.

أمطار على أجزاء من عسير

وفي السياق ذاته، نبّه “الأرصاد” من هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقة عسير، تشمل النماص، وبلقرن، وتنومة، والمجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل.

وتستمر الحالة حتى الثامنة من مساء اليوم الاثنين، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية.