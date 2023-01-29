الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه من “الأرصاد”: أمطار رعدية على مكة والطائف والباحة حتى مساء اليوم
أذربيجان تعلن تعليق عمل سفارتها في إيران بشكل كامل
أميرِ منطقة عسير يسلم 956 وحدة للمستفيدين من الإسكان التنموي
حل وحدة شرطة أمريكية متهمة بقتل شاب أسود
المرور: ضبط مرتكب حادث الدهس في تبوك.. وجار القبض على مصور الفيديو
“الزواج والتوجيه الأسري” الخيرية تطلق 5 مبادرات خدمية وتأهيلية للمقبلات على الزواج

الرئيسية

 /

محليات

 /

تنبيه من “الأرصاد”: أمطار رعدية على مكة والطائف والباحة حتى مساء اليوم

تنبيه من “الأرصاد”: أمطار رعدية على مكة والطائف والباحة حتى مساء اليوم

تنبيه من “الأرصاد”: أمطار رعدية على مكة والطائف والباحة حتى مساء اليوم
٠١:٢١:٥٥ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها توقع خلاله -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والطائف، والباحة، وتستمر حتى مساء اليوم الاثنين الموافق 30 من يناير.

أمطار مكة والطائف

وأوضح “الأرصاد” أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشمل أضم، والعرضيات، وميسان، والطائف، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم الاثنين.

اقرأ أيضا:

تنبيه من الأرصاد لأهالي الجوف والحدود الشمالية: أمطار ورياح نشطة تستمر لساعات

أمطار الباحة 

كما أصدر “الأرصاد” تنبيها، يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقة الباحة، تشمل الحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد، وقلوة، والباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن.

وأوضح التنبيه أن الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءا.

أمطار على أجزاء من عسير

وفي السياق ذاته، نبّه “الأرصاد” من هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقة عسير، تشمل النماص، وبلقرن، وتنومة، والمجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل.

وتستمر الحالة حتى الثامنة من مساء اليوم الاثنين، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم أخبار السعوية الآن أمطار رعدية الطائف تنبيهات الأرصاد حالة الطقس مكة المكرمة منطقة الباحة منطقة عسير

مواد ذات صلة

المزيد
مكة.. التشهير بمنشأة تمارس الغش في بيع المواد البترولية

مكة.. التشهير بمنشأة تمارس الغش في بيع المواد البترولية

٠٩:٢٢ ص، الخميس، ١٩ سبتمبر ٢٠١٩
«الصحة» توضح أفضل وقت لعمل مسحة فيروس كورونا بعد مخالطة مصاب بكورونا

«الصحة» توضح أفضل وقت لعمل مسحة فيروس كورونا بعد مخالطة مصاب بكورونا

١٠:٢٦ م، الأثنين، ١٢ أبريل ٢٠٢١
«حساب المواطن» يحدد مدة «الأثر الرجعي» لمستحقي الدعم

«حساب المواطن» يحدد مدة «الأثر الرجعي» لمستحقي الدعم

٠٤:٣٣ م، الجمعة، ٠٢ مارس ٢٠١٨
الصحة: لا إصابات أو وفيات جديدة بفيروس «كورونا»

الصحة: لا إصابات أو وفيات جديدة بفيروس «كورونا»

٠٢:٥٣ م، الأربعاء، ١٥ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *