أذربيجان تعلن تعليق عمل سفارتها في إيران بشكل كامل

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان، إجلاء جميع موظفي سفارتها في إيران، وتعليق البعثة الدبلوماسية في طهران أنشطتها بشكل كامل.

وقف النشاط الدبلوماسي

وقال نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، خلف خلفوف، في تصريحات له، إنه تم وقف النشاط الدبلوماسي للسفارة بشكل كامل. وبقي خمسة أشخاص هناك لصلتهم بحماية المبنى الإداري وممتلكات السفارة، ولن يقوم من بقي في السفارة بأي نشاط دبلوماسي.

وكان وسائل إعلام نقلت عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية، قال إن نشاط سفارة جمهورية أذربيجان لدى طهران سيستمر بحضور عدد من الدبلوماسيين وموظفي هذه السفارة، مؤكدا أن بعض أعضاء السفارة عادوا إلى باكو، حسب وكالة نورنیوز الإيرانية.

المملكة تدين الهجوم

كانت وزارة الخارجية، أعربت عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، مما أدّى لمقتل أحد أفراد الحماية للسفارة وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق في هذا المصاب، داعيةً إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

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تفاصيل الهجوم

وكان مسلح برشاش كلاشنيكوف قتل مسؤولاً يتولى الحفاظ على الأمن في سفارة أذربيجان في طهران اليوم الجمعة وجرح حارسين آخرين.

وذكرت وزارة الخارجية الأذرية أن حالة المصابين “مرضية”، كما تم فتح تحقيق، بحسب وكالة “فرانس برس”.

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وفي وقت لاحق، قررت أذربيجان إخلاء سفارتها في طهران واعتبرت إيران مسؤولة عن الهجوم.

من جانبها، قالت شرطة العاصمة الإيرانية إنها اعتقلت منفذ الهجوم، وتخضعه حاليًا للتحقيق لمعرفة الدافع وراء الهجوم، وفق وكال “رويترز”.

وكتب الرئيس الأذري، إلهام علييف على موقع “تويتر”، أن الهجوم على سفارة باكو في طهران، الذي ندد به بشدة، “عمل إرهابي”، وطالب بإجراء “تحقيق سريع ومعاقبة الإرهابي”، الذي نفذ الهجوم.