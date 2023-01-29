للمرة الثانية.. دعوات للإضراب في فرنسا غدًا الثلاثاء

تواصل – فريق التحرير:

تجددت دعوات التظاهر والإضراب، في فرنسا، احتجاجًا على نظام التقاعد الذي تدعمه حكومة باريس، وكذلك الرئيس إيمانويل ماكرون.

مليون محتج على خطة الإصلاح

وبعد أقل من 10 أيام، على تنظيم النقابات احتجاجات واسعة في باريس ومدن فرنسية أخرى، دعت النقابات إلى إضرابات ومظاهرات على مستوى البلاد يوم الثلاثاء المقبل، حسب “يورو نيوز”.

وتأمل النقابات في تكرار المشاركة الكبيرة في أول احتجاج يوم 19 يناير الجاري، عندما احتشد ما يزيد على مليون محتج على خطة الإصلاح.كما أوقفت الإضرابات في ذلك اليوم القطارات وأغلقت المصافي وعرقلت توليد الطاقة.

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سيكون يوما صعبا

من جهته، قال وزير النقل كليمان بون لتلفزيون (إل.سي.آي) “سيكون يوما صعبا جدا فيما يتعلق بالنقل العام… نتوقع اضطرابات كبيرة”.

وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية (إس.إن.سي.إف)، في بيان، إن حركة الرحلات ستتعطل بشكل كبير على امتداد شبكتها بالكامل يوم الثلاثاء بسبب الإضراب، وأوصت الناس بإلغاء أو تأجيل رحلاتهم أو العمل من المنزل.

اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين

وشهدت الاحتجاجات السابقة في فرنسا، شاتباكات بين عناصر قوات الأمن الفرنسي، ومتظاهرين، أسفرت عن اعتقال عدد منهم، وصفتهم الحكومة بالـ”مشاغبين”، وجرح عدد آخر.