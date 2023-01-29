حل وحدة شرطة أمريكية متهمة بقتل شاب أسود

تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة شرطة مدينة ممفيس الأمريكية، حل ما يسمى بوحدة “العقرب” الخاصة، التي يواجه ضباط فيها اتهامات بقتل الشاب الأمريكي تاير نيكولز.

منع الأنشطة غير القانونية

وينتمي الشرطيون الخمس، وهم أنفسهم من السود، إلى وحدة “ممفيس سكوربيون” التي شكلت في نوفمبر 2021 بهدف الحد من الأنشطة غير القانونية في الأحياء المضطربة من خلال نشر المزيد من عناصر الشرطة فيها.

والوحدة مكونة من 50 شخصا، ومهمتها خفض مستويات الجريمة في مناطق معينة، فيما قالت إدارة شرطة ممفيس في بيان “من مصلحة الجميع إلغاء نشاط الوحدة بشكل دائم”، حسب “BBC عربي”.

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عائلة الضحية ترحب

من جانبها، رحبت عائلة الضحية نيكولز بالقرار، في بيان أصدره محاموها، معتبرة أنه: “ملائم ويتناسب مع الوفاة المأساوية لتايري نيكولز كما أنه لائق وعادل بالنسبة لجميع مواطني ممفيس”، حسب “يورو نيوز”.

وأضافت العائلة: “نأمل أن تتخذ المدن الأخرى خطوات مماثلة مع وحدات الشرطة (في الأحياء المضطربة) في المستقبل القريب للشروع في بث ثقة أكبر في مجتمعاتها”.