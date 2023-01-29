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“الزواج والتوجيه الأسري” الخيرية تطلق 5 مبادرات خدمية وتأهيلية للمقبلات على الزواج
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“الزواج والتوجيه الأسري” الخيرية تطلق 5 مبادرات خدمية وتأهيلية للمقبلات على الزواج

“الزواج والتوجيه الأسري” الخيرية تطلق 5 مبادرات خدمية وتأهيلية للمقبلات على الزواج

“الزواج والتوجيه الأسري” الخيرية تطلق 5 مبادرات خدمية وتأهيلية للمقبلات على الزواج
١٢:٥٩:٣٢ ص، الإثنين، ٨ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أطلقت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة ؛ 5 مبادرات خدمية وتأهيلية، خلال الفترة الماضية.

حفل “فرح جدة 2023”

واستفاد من المبادرات 2116 عروسة من خلال تقديم 3184 خدمة موجهة للمقبلات على الزواج؛ بوصف الفتاة الأساس في استقرار الأسرة، وذلك عبر 41 دورة تدريبية.

وتتوج الجمعية منجزاتها بحفل “فرح جدة” 2023م في دورته الـ 22 للاحتفاء بعرسان محافظة جدة يوم الأربعاء 8 فبراير المقبل، بحضور عدد كبير من المسؤولين ووجهاء المجتمع وأصحاب الأعمال.

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مواجهة الخلافات الزوجية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور أنس بن عبدالوهاب زرعة، أن مثل هذه المبادرات تهدف لتنمية السعادة الأسرية للمقبلين على الزواج، وتوعيتهم بالطرق المثلى لحل المشكلات، ومواجهة الخلافات الزوجية، منوهاً بدعم ورعاية سموِّ أمير منطقة مكة المكرمة مختلفَ أعمال ومناشط الجمعية الاجتماعية المختلفة.

برامج خدمية

كما أفاد المدير التنفيذي للجمعية، زياد بن عبدالعزيز فلمبان، أن الجمعية عملت عبر 4 برامج خدمية على رسم الفرحة في وجه كل عروسة، وخدمة المقبلات على الزواج بمبالغ مالية أسهمت في خفض الهدر المالي والجهد والوقت، إلى جانب مجموعة من الخدمات الاستشارية المتنوعة.

ونوه بأن جمعية زواج تسعى عبر هذه المبادرات النوعية إلى المشاركة في إسعاد العروسة وتلبية احتياجاتها كاملة بأعلى معايير الجودة والإتقان في مكان واحد.

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