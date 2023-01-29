هجوم جديد على إيران واستهداف 25 شاحنة قبل دخولها إلى سوريا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف 25 شاحنة إيرانية قبل دخولها إلى سوريا، ما ادى إلى اشتعال النيران بها في هجوم يبدو بالطائرات المسيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن استهداف الشاحنات الإيرانية – حتى كتابة هذه السطور- وذلك بعد ساعات من وقوع انفجار عنيف بمصنع للذخيرة في مدينة أصفهان الإيرانية.

وأفادت، وسائل إعلام إيرانية أنه سمع دوي انفجار مدو عند مصنع عسكري، في مدينة أصفهان، ولا توجد خسائر في الانفجار حتى الآن.

🛑بدأت حفلة المساء الإسرائيلية لهذه الليلة في #إيران ومازال النظام الإيراني يصدر التهديدات من سراديب قم وطهران. الهدف الأول #مهاباد pic.twitter.com/aPbhMNdkmB — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) January 29, 2023

اعتراف أمريكي

اعترف مسؤولون أمريكيون، وصفوا بأنهم مطلعين على عملية تفجيرات أصفهان، التي وقعت ليل أمس السبت، بأن جيش الاحتلال نفذ غارة سرية بطائرة مسيرة، استهدفت مجمعًا دفاعيًا في إيران.

🎖تم قصف 25 شاحنة قادمة من إيران عبرت الحدود إلى سوريا. pic.twitter.com/CN2bqAPwFo — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) January 29, 2023

احتواء طموح طهران النووي

وحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قال مسؤولون إن: “ضربة أصفهان هدفها احتواء طموح طهران النووي والعسكري”.

ورسميا، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في تصريح اليوم الأحد: “لم نشارك بأي عملية عسكرية في إيران”، حسب “العربية”.

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بالفيديو.. لحظة انفجار بمصنع للذخيرة في مدينة أصفهان الإيرانية

تهديد إيران

وقبل ساعات، أعلنت إيران أنها اعترضت مسيرات صغيرة، تقول إنها هاجمت مصنعا دفاعيا في أصفهان، فيما قال وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، تعليقا على هجوم أصفهان، إن الهجوم “الجبان” كان يستهدف إثارة “حالة من عدم الأمن” في إيران.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الانفجار الذي وقع وسط تصاعد للتوتر مع الغرب بسبب ملف إيران النووي وتزويدها لروسيا بالأسلحة في حربها مع أوكرانيا، إضافة إلى قمع مظاهرات مناهضة للحكومة مستمرة منذ أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن الانفجار لم يتسبب سوى في أضرار مادية محدودة دون سقوط قتلى أو مصابين، بينما لم يتسن بشكل مستقل التأكد بعد من مدى الضرر الذي نجم عن الانفجار.