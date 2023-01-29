تدمر الصحة.. لا تتناول هذه الأطعمة مع المشروبات الغازية

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حذرت مراكز أمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، من أن الأشخاص الذين يواظبون على استهلاك مشروبات غازية محلاة يصبحون أكثر عرضة لأن يصابوا بعدة أمراض مزمنة وخطيرة.

مخاطر السمنة والأمراض المتعلقة

وأوصى خبراء صحيون بالابتعاد عن المشروبات الغازية قدر الإمكان، لأنها تضم نسبة عالية من السكر وتزيد مخاطر السمنة والأمراض المرتبطة بها، حسب “سكاي نيوز عربية”.

ولفت الخبراء إلى أن الخطر قد يتفاقم عندما يجري استهلاك هذه المشروبات بالتزامن مع تناول أغذية أخرى.

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أبرزها الأطعمة الحارة

وتشمل قائمة الأمراض الناجمة عن المشروبات الغازية كلا من السكري من النوع الثاني، وتسوس الأسنان، والسمنة، والنقرس.

ويصبح الخطر أكبر عندما يجري استهلاك المشروبات الغازية بالتزامن مع تناول 3 أغذية:

1- الأطعمة الحارة

من الخطأ أن تحاول التغلب على تأثير الطعم الحار بتناول المشروب الغازي، لأن هذا الأخير يتحول إلى حمض سلفوري بحرارة عالية.

وينصح الخبراء بالإقبال على شرب الماء من أجل تخفيف تأثير مادة الكابسيسين الموجودة في الأطعمة الحارة.

2- الحليب

يؤدي المزج بين مواد الحليب والمشروب الغازي في المعدة يؤدي إلى اضطراب في الأحماض وعسر في عملية الهضم.

3- القهوة

يحصل الشخص الذي يحتسي القهوة والمشروب الغازي، على قدر كبير جدا من مادة الكافيين المنبهة، وهذا الأمر قد يؤدي به إلى الأرق واضطرابات النوم وربما الكوابيس.

صحيح أن الإنسان لا يستهلك مشروبين في وقت واحد، لكنه قد يشرب “الكولا” بينما يأكل، ثم يمر إلى القهوة بعد الانتهاء من وجبته، وهذا خطأ ويضر بالصحة.