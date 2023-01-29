الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
والد عبدالرحمن العنزي المفقود في أمريكا يكشف سبب سفره وطريقة اختفائه
النائب العام يبحث التعاون في المجالات العدلية القضائية مع نظيرَه الأذربيجاني
زوار مهرجان “الكليجا” الـ 14 يطلعون على خدمات “تراحم القصيم”
الشركة التعليمية تعلن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات
أهم 10.. بيان لـ الديوان الملكي وحساب المواطن يعلن موعد صرف دعم فبراير
الجوازات توضح تفاصيل خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيا للعمالة المنزلية

الرئيسية

 /

محليات

 /

والد عبدالرحمن العنزي المفقود في أمريكا يكشف سبب سفره وطريقة اختفائه

والد عبدالرحمن العنزي المفقود في أمريكا يكشف سبب سفره وطريقة اختفائه

والد عبدالرحمن العنزي المفقود في أمريكا يكشف سبب سفره وطريقة اختفائه
١١:١٤:٠٩ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف فلاح العنزي – والد المفقود في أمريكا-، عبدالرحمن العنزي، أن نجله يبلغ من العمر 29 عاماً، واختفى في ظروف غامضة منذ فجر الجمعة 27 يناير 2023 في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

سافر للعلاج

وأضاف الأب – حسب الرياض- أن ابنه غادر مع أخيه الأكبر للعلاج في أمريكا، على نفقة الدولة منذ ثلاثة أشهر تقريباً.

وتابع، بأنه تم إبلاغه عن فقدان ابنه عبدالرحمن منذ فجر الجمعة الساعة 2.30 , وعلى الفور تم إبلاغ السفارة والقنصلية في أمريكا بفترة اختفائه من قبل أخيه وزملائه.

البحث جاري

 

وتابع والد المواطن المفقود:” لا يزال البحث جاري عن عبدالرحمن بالتنسيق مع الجهات المعنية”، مشيراً إلى أن ابنه غادر في اتجاه بحيرة بالمدينة ،ولم يعد بعد ذلك، ولم يكن يعاني من أي مشاكل.

شقيق المفقود

 

من جانبه قال بدر فلاح العنزي، شقيق الشاب المفقود في تصريحات لـ”التاسعة”، :” أخي متواجد في أمريكا منذ 3 أشهر واختفى يوم الجمعة وهو موظف حكومي ومتزوج ورافق شقيقه لزراعة الكبد في أمريكا منذ 3 شهور على نفقة حكومة خادم الحرمين”.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. القبض على قاتلة المبتعث “وليد الغريبي” في أمريكا

وتابع:” زارهم ولد خالهم يدرس طب في أمريكا وعزمه عبدالرحمن على العشاء وهم في الطريق أراد أن يدخل دورة المياه بقرب البحيرة.. وقفوا في الطريق وترك محفظته وهاتفه معهم وبعد 10 دقائق ربع ساعة لم يعد واختفى”.

وأكد أن السفارة والقنصلية تواصلوا مع أخيه بندر في المستشفى ويجري التنسيق مع الجهات الرسمية في أمريكا للبحث عنه.

الكلمات الدلالية:
أمريكا عبدالرحمن العنزي فلاح العنزي مفقود والد عبدالرحمن العنزي

مواد ذات صلة

المزيد
هوية مقيم الرقمية إجبارية أم اختيارية؟ متحدث الجوازات يجيب (فيديو)

هوية مقيم الرقمية إجبارية أم اختيارية؟ متحدث الجوازات يجيب (فيديو)

٠١:٠٥ ص، الخميس، ١١ مارس ٢٠٢١
قياس: اختبارات مهنية لموظفي الحكومة والمهندسين

قياس: اختبارات مهنية لموظفي الحكومة والمهندسين

٠٤:٥٥ م، الجمعة، ١٨ يوليو ٢٠١٤
موجز الصباح| وفاة أم وأطفالها الخمسة حرقاً بالرياض.. «المرور»: فحص المخدرات شرط رخصة القيادة

موجز الصباح| وفاة أم وأطفالها الخمسة حرقاً بالرياض.. «المرور»: فحص المخدرات شرط رخصة القيادة

١٠:٣٣ ص، الخميس، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦
مشروع لتسريع الإجراءات الحكومية في مختلف القطاعات

مشروع لتسريع الإجراءات الحكومية في مختلف القطاعات

١١:٠٦ ص، الأحد، ٠٨ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *