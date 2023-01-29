والد عبدالرحمن العنزي المفقود في أمريكا يكشف سبب سفره وطريقة اختفائه

تواصل- فريق التحرير:

كشف فلاح العنزي – والد المفقود في أمريكا-، عبدالرحمن العنزي، أن نجله يبلغ من العمر 29 عاماً، واختفى في ظروف غامضة منذ فجر الجمعة 27 يناير 2023 في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

سافر للعلاج

وأضاف الأب – حسب الرياض- أن ابنه غادر مع أخيه الأكبر للعلاج في أمريكا، على نفقة الدولة منذ ثلاثة أشهر تقريباً.

وتابع، بأنه تم إبلاغه عن فقدان ابنه عبدالرحمن منذ فجر الجمعة الساعة 2.30 , وعلى الفور تم إبلاغ السفارة والقنصلية في أمريكا بفترة اختفائه من قبل أخيه وزملائه.

البحث جاري

وتابع والد المواطن المفقود:” لا يزال البحث جاري عن عبدالرحمن بالتنسيق مع الجهات المعنية”، مشيراً إلى أن ابنه غادر في اتجاه بحيرة بالمدينة ،ولم يعد بعد ذلك، ولم يكن يعاني من أي مشاكل.

شقيق المفقود

من جانبه قال بدر فلاح العنزي، شقيق الشاب المفقود في تصريحات لـ”التاسعة”، :” أخي متواجد في أمريكا منذ 3 أشهر واختفى يوم الجمعة وهو موظف حكومي ومتزوج ورافق شقيقه لزراعة الكبد في أمريكا منذ 3 شهور على نفقة حكومة خادم الحرمين”.

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وتابع:” زارهم ولد خالهم يدرس طب في أمريكا وعزمه عبدالرحمن على العشاء وهم في الطريق أراد أن يدخل دورة المياه بقرب البحيرة.. وقفوا في الطريق وترك محفظته وهاتفه معهم وبعد 10 دقائق ربع ساعة لم يعد واختفى”.

وأكد أن السفارة والقنصلية تواصلوا مع أخيه بندر في المستشفى ويجري التنسيق مع الجهات الرسمية في أمريكا للبحث عنه.