قرار بتكليف “العنزي” متحدثاً رسمياً لوزارة الشؤون الإسلامية

تواصل – واس:

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ – اليوم- قراراً إدارياً يقضي بتكليف عبدالله بن يتيم العنزي، متحدثاً رسمياً لوزارة الشؤون الإسلامية.

من جانبه، تقدَّم العنزي بالشكر والتقدير لمعالي الوزير على ثقته ودعمه المستمر، سائلاً الله التوفيق للعمل وفق توجيهات معاليه، وبما يخدم رسالة الوزارة السامية ويحقق أهدافها؛ مواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة.

يذكر أن الإعلامي عبدالله العنزي من الكفاءات الوطنية، وقد شغل العديد من المناصب القيادية في مجال الإعلام بوزارة الشؤون الإسلامية.

تدشين 5 خدمات

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ، دشّن في الوزارة اليوم ، 5 خدمات جديدة لخدمة المستفيدين.

وأكد الوزير أن هذه الخدمات تستهدف المواطنين والمقيمين وكل من يستفيد من خدمات الوزارة عبر توظيف التقنية، مما يسهل المتابعة والمشاركة في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر قطاعاتها المختلفة.

تدشين خمس خدمات على الرقم الموحد 1933

وأوضحت الوزارة أنه تم تدشين خمس خدمات على الرقم الموحد 1933، وذلك لتمكين المستفيدين من جميع خدمات الوزارة من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى خدمات منسوبي المساجد في جميع مناطق المملكة.

زيادة عد الخطوط لـ 50 خط

وأضافت أن الخدمات الجديدة، تمثلت في زيادة عدد الخطوط من 5 خطوط إلى 50 خط تم تشغيل 10 خطوط حاليا والباقي في وضع الاستعداد، إضافة إلى تقنية تسجيل المكالمات وحفظها، وإضافة خاصية تقييم مستوى الخدمة.

مائتين وأربعين ألف مكالمة

وأشارت إلى أن مركز الاتصال الموحد 1933، استقبل منذ افتتاحه ما يزيد عن 240.000 مائتين وأربعين ألف مكالمة تتم متابعتها أولاً بأول عن طريق الفريق الرئيسي في الوزارة وكل فرع من فروع المملكة.

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