الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
اعتراف أمريكي.. طيران الاحتلال وراء تفجيرات “أصفهان”
قرار بتكليف “العنزي” متحدثاً رسمياً لوزارة الشؤون الإسلامية
والد عبدالرحمن العنزي المفقود في أمريكا يكشف سبب سفره وطريقة اختفائه
النائب العام يبحث التعاون في المجالات العدلية القضائية مع نظيرَه الأذربيجاني
زوار مهرجان “الكليجا” الـ 14 يطلعون على خدمات “تراحم القصيم”
الشركة التعليمية تعلن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات

الرئيسية

 /

محليات

 /

زوار مهرجان “الكليجا” الـ 14 يطلعون على خدمات “تراحم القصيم”

زوار مهرجان “الكليجا” الـ 14 يطلعون على خدمات “تراحم القصيم”

زوار مهرجان “الكليجا” الـ 14 يطلعون على خدمات “تراحم القصيم”
١٠:٣٢:٤٩ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تشارك اللجنة الوطنيّة لرعاية السجناء والمفرَج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة القصيم، في مهرجان الكليجا الرابع عشر وذلك من خلال ركن تعريفي يستمر لمدة عشرة أيام.

وأوضح المدير التنفيذي لـ “تراحم القصيم” أحمد بن إبراهيم الشريف أن اللجنة تهدف من خلال مشاركتها للتعريف بخدمات اللجنة وبرامجها المقدمة لمستفيديها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

أهداف اللجنة

وتهدف اللجنة إلى إبراز الدور الفعال الذي تقوم به في تطوير قدرات السجين ورفع مستوى الوعي لديه بالإضافة إلى إبراز الجهود التي تبذلها اللجنة في سبيل دعم أسر السجناء في ظل غياب عائلهم، حيث تقدم لهم العديد من المساعدات تشمل الرواتب الشهرية والمساهمة في تسديد إيجار المنزل والسلال الغذائية وكسوة الشتاء والصيف والحقيبة المدرسية وغيرها من البرامج الرعوية والتنموية.

وتابع الشريف: نهدف من خلال مشاركتنا أيضاً لرفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق المفرج عنهم، وبفضل الله فقد لقي ركن تراحم القصيم إقبالاً جيداً من مختلف فئات المجتمع.

يذكر أن لجنة تراحم القصيم حصلت علـى المركــز الأول فــي تحقيــق مؤشــرات الإداء خلال الربــع الثالــث مــن 2022م .

اقرأ أيضا:

«تراحم» مسيرة نماء تتواصل .. بذرة عطاء انطلقت من العاصمة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية القصيم اللجنة الوطنيّة لرعاية السجناء والمفرَج تراحم تراحم القصيم

مواد ذات صلة

المزيد
بالإنفوجراف.. تعرَّف على عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان

بالإنفوجراف.. تعرَّف على عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان

٠٦:٥٢ م، الأربعاء، ٠١ مارس ٢٠١٧
الديوان الملكي.. المحكمة العليا: الأحد المكمل لشهر رمضان المبارك.. والإثنين أول أيام عيد الفطر

الديوان الملكي.. المحكمة العليا: الأحد المكمل لشهر رمضان المبارك.. والإثنين أول أيام عيد الفطر

٠٧:٢٠ م، السبت، ٣٠ أبريل ٢٠٢٢
وزير الإسكان: تمكين المواطن من الحصول على بيته الأول

وزير الإسكان: تمكين المواطن من الحصول على بيته الأول

٠٢:٥٨ م، الأثنين، ٠٥ فبراير ٢٠١٨
«النيابة» تخاطب الإنتربول لضبط «أكاديمي عربي» دهَس راعي غنم وفرَّ إلى بلاده

«النيابة» تخاطب الإنتربول لضبط «أكاديمي عربي» دهَس راعي غنم وفرَّ إلى بلاده

١٠:٤٨ ص، الثلاثاء، ٢١ نوفمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *