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النائب العام يبحث التعاون في المجالات العدلية القضائية مع نظيرَه الأذربيجاني
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النائب العام يبحث التعاون في المجالات العدلية القضائية مع نظيرَه الأذربيجاني

النائب العام يبحث التعاون في المجالات العدلية القضائية مع نظيرَه الأذربيجاني

النائب العام يبحث التعاون في المجالات العدلية القضائية مع نظيرَه الأذربيجاني
١١:١١:٤٧ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، في المقر الرئيس للنيابة العامة بمدينة الرياض – اليوم- النائبَ العام لجمهورية أذربيجان كمران علييف، والوفد المرافق له.

ورحَّب النائب العام الشيخ سعود المعجب – في بداية اللقاء- بالنائب الأذربيجاني، وتبادلا الأحاديث الودية الأخوية.

اهتمام مشترك

بعد ذلك استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل التعاون بين البلدين في المجالات العدلية القضائية، وسبل تطويرها في المجالات كافة، لا سيما مجال الجرائم العابرة للحدود.

واطَّلَعَ النائب العام الأذربيجاني على عرض تعريفي عن النيابة العامة السعودية، وعن التطور التقني في معالجة الإجراءات القضائية التي يباشرها أعضاء النيابة العامة، ومؤشرات الأداء الجزائي التقني، والمبادرات النوعية التي تتميز بها النيابة العامة في المملكة.

يُذكر أن النائب العام الأذربيجاني قد وصل مساء أمس إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة، وكان في استقباله معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب.

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