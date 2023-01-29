الشركة التعليمية تعلن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات

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أعلنت شركة التعليمية، الذراع التنفيذي لوزارة التعليم، عن طرح وظائف إدارية وتربوية وتقنية في مقرها بالرياض، لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– محلل محتوى في مناهج التعليم الأهلي

– أخصائي فني في التطوير المهني

– مدير فني في التطوير المهني

– أخصائي إنتاج صوتي وفيديو

– أخصائي جودة المحتوى

– محلل نظم

– أخصائي فني في الأنشطة البدنية

– أخصائي أول فني في الأنشطة الطلابية والمجتمعية

– خبير فني في الأنشطة البدنية

– خبير فني في الأنشطة الطلابية والمجتمعية



التخصصات المطلوبة:

– بكالوريوس تربوي

– مناهج وطرق تدريس

– إدارة تربوية

– الإدارة العامة

– التدريب والتطوير

– الموارد البشرية

– علوم الحاسب

– الحاسب الآلي

– تقنية المعلومات

– تصميم الجرافيكس

– الوسائط

– الفنون البصرية

– إدارة الأعمال

– إدارة الجودة

– نظم معلومات الحاسب

– التربية البدنية

– الإدارة الرياضية

– تعزيز الصحة

– الخدمة الاجتماعية

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نبذة عن الشركة:

تأسست شركة التعليمية (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة) في 18 مايو 2012م وتعتبر التعليمية الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في تنفيذ مشاريعها وبرامجها المتوائمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما تتطلع “التعليمية” في رؤيتها لأن تكون الشريك الأول في الحلول التعليمية المبتكرة والكاملة، إيماناً منها بأن التعليم أحد دعائم الدول المتقدمة التي تسعى للريادة والتميز.



طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: ( هنا )