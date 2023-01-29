الجوازات توضح تفاصيل خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيا للعمالة المنزلية

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية، عبر منصة ⁧أبشر⁩ الإلكترونية.

لمن لم يصدر له هوية مقيم

وقال الحساب الرسمي لـ”الجوازات” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تمكن هذه الخدمة أصحاب العمل من إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية خلال فترة التجربة (90 يوم) لمن لم يصدر له هوية مقيم”.

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شروط إصدار التأشيرة

وأفادت “الجوازات” بأن شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية هي:

1- أن لا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل

2- أن لا يكون العامل مسجل كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة

3- خلو سجل العامل من المخالفات المرورية

4- صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يوم أو أكثر

طريقة نقل خدمات العمالة المنزلية

وفي وقت سابق، أعنلت “الجوازات”، طريقة نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيا للمواطنين المسجلين والمفعلين في منصة ( أبشر ).

شروط الخدمة:

– تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمات العامل المنزلي من خلال منصة أبشر.

– موافقة العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر منصة أبشر خلال 7 أيام.

– خلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزلي من المخالفات المرورية.

– ألا يكون العامل المنزلي مسجلا في النظام «متغيب عن العمل».

– أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 مرات فقط.

– يشترط وجود 15 يوما أو أكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل.

– سداد رسوم الخدمة.