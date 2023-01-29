أهم 10.. بيان لـ الديوان الملكي وحساب المواطن يعلن موعد صرف دعم فبراير

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

13 قاضيًا و3 درجات.. خطوات محاكمة المتهمين بجرائم القتل بالمملكة

يباشر القضاء النظر في جرائم القتل عبر سلسلة من الدرجات والإجراءات التي تضمن في النهاية الحصول على محاكمة عادلة، وفق ما تنص عليه القواعد والإجراءات العدلية.. المزيد هنا

عاجل.. حساب المواطن يعلن موعد صرف دعم شهر فبراير

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه في حال انطبقت على المستفيد معايير الاستحقاق سيشمله الدعم بتاريخ “9 فبراير” ،وهو ما يعني صرف الدعم في هذا الموعد.. المزيد هنا

شاهد: انهيار صخري في “الريث” ونجاة عدد من قائدي المركبات

وثق مقطع فيديو انهيار صخري على طريق الجبل الأسود بالريث ما أدى لغلق الطريق بشكل كامل.. المزيد هنا

تحذير عاجل من الأرصاد: تقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة بدءا من الغد

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع –بمشيئة الله تعالى- حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءا من الغد وحتى الجمعة المقبل.. المزيد هنا

بعد “الغريبي”.. اختفاء مواطن سعودي في ولاية أوهايو الأمريكية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اختفاء المواطن عبدالله العنزي، في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، منذ الجمعة الماضية.. المزيد هنا

“الجوازات” توضح عقوبة تجاوز المهلة المحددة لانتهاء الإقامة في المملكة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، عقوبة تجاوز المهلة المحددة لمن انتهت إقامته في المملكة.. المزيد هنا

الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي” انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير.. المزيد هنا

عاجل.. وصول جثمان المبتعث المغدور “الغريبي”.. تعرف على موعد ومكان الصلاة عليه

وصل جثمان الشاب المبتعث الوليد الغريبي إلى المملكة، وستقام عليه الصلاة بجامع البابطين بالرياض يوم.. المزيد هنا

توضيح من حساب المواطن بشأن مبالغ الدعم لدفعة فبراير

أكد برنامج حساب المواطن، أن مبالغ الدعم لدفعة شهر “فبراير” للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق لم تصدر إلى الآن.. المزيد هنا

سمكة قرش تهاجم غواصاً تحت الماء.. ما فعلته غير متوقع

واجه غواص مكسيكي، مصيرًا قاسيًا انتهى بمقتله بواسطة سمكة قرش تحت الماء، في هجوم عنيف بعد أن مزق الحيوان المفترس رأسه وكتفيه.. المزيد هنا