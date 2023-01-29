الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. اغتيال وزير الصحة الهندي وسط حشد من الجماهير
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بالفيديو.. اغتيال وزير الصحة الهندي وسط حشد من الجماهير

بالفيديو.. اغتيال وزير الصحة الهندي وسط حشد من الجماهير

بالفيديو.. اغتيال وزير الصحة الهندي وسط حشد من الجماهير
٠٩:٥٨:٤٩ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات السوشيال ميديا، اغتيال وزير الصحة الهندي، لولاية “أوديشا”، نابا كيشور داس، اليوم الأحد، بإطلاق الرصاص عليه لحظة خروجه من سيارته.

وذكرت وسائل إعلام هندية، أن الوزير، توجه إلى البلدة لحضور فعالية خاصة بالصحة، وإجراء لقاء معه.

رصاصة واحدة 

وبيّن الفيديو الذي تداوله رواد ومتابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على نطاق واسع، لحظة خروج الوزير من سيارته، وسط حشد من الجمهور، بينما سمع دوي إطلاق رصاصة، وسقط الوزير داخل السيارة على الفور.

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توفي في المستشفى

ونقل الوزير على الفور إلى المستشفى للطوارئ، جوًا، إلى منطقة “بوبانسوار”، إلا أن مسؤولي مستشفى “أبولو” في تشيناي أكدوا وفاة الوزير متأثرًا بجراحه، رغم محاولات التعامل مع الجرح وبذل قصارى الجهود لإنعاش قلبه.

قتله ضابط شرطة

وجاء إطلاق الرصاص من قبل مفتش شرطة يدعى جوبال داس، وسرعان ما تم اعتقاله ومساعده أيضًا، وحتى الآن لا يزال استكمال التحقيقات جاريًا.

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