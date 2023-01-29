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النمر يحذر من مخاطر الإفراط في تناول اللحوم الحمراء
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النمر يحذر من مخاطر الإفراط في تناول اللحوم الحمراء

النمر يحذر من مخاطر الإفراط في تناول اللحوم الحمراء

النمر يحذر من مخاطر الإفراط في تناول اللحوم الحمراء
٠٩:٤١:٥٦ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن استهلاك المواطنين من اللحوم في المملكة، حسب منظمة الغذاء العالمية، حوالي 85 جرام للشخص الواحد يوميا.

تحذير من الإفراط في تناول اللحوم

ولفت النمر إلى أن هذه النسبة عالية مقارنة ببقية الدول العربية، لكنها لا تقارن بنسبة الاستهلاك في الولايات المتحدة، أو استراليا مثلا.

ونصح استشاري وأستاذ أمراض القلب بالترشيد في تناول اللحوم الحمراء، منوها أن عدم الإفراط يقي من الأمراض مثل النقرس وزيادة نسبة الكوليسترول، والدهون الثلاثية، وكذلك تسبب السمنة.

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معدل الاستهلاك الطبيعي

وأفاد الدكتور خالد النمر، بأن المعدل الطبيعي لاستهلاك اللحوم الحمراء هو مرتين أسبوعيا، بمعدل 100 جرام في المرة الواحدة، محذرا من الإفراط في تناول اللحوم يوميا، لأن زيادة معدلات البروتين تتسبب في حدوث هجمات النقرس، وظهور أمراض السمنة.

وفي وقت سابق، قال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن من أسباب ضيق الشرايين التاجيه ما يلي:

– عدم التحكم في الكلسترول

– التدخين

– عدم التحكم في الضغط.

– عدم التحكم بالسكري

– عدم ممارسة الرياضة اليومية

– الابتعاد عن تناول الخضروات والفواكه.

الكلمات الدلالية:
أمراض السمنة اللحوم الحمراء خالد النمر مخاطر الإفراط في تناول اللحوم مرض النقرس

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