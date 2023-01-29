التأمينات الاجتماعية توجه رسالة هامة لأصحاب الأعمال

تواصل- فريق التحرير:

وجّهت التأمينات الاجتماعية، رسالة هامة لأصحاب الأعمال من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

رسالة لأصحاب الأعمال

وقالت التأمينات الاجتماعية في رسالتها لأصحاب الأعمال :” متابعة بريد منشأتك في ( تأميناتي أعمال) بشكل منتظم ومعالجة أي أخطاء أو مخالفات يحافظ على سلامة واستدامة منافع منشأتك”.

توضيح آخر

وتفاعل حساب “التأمينات” مع عدد من أسئلة الجمهور، حيث قال أحدهم :” أنا عملت في شركة بعقد ورقي ورفض مديري إضافة مدة اشتراكي وقت تواجدي على رأس العمل والآن بعد ما استقلت رفعت طلبت للتأمينات واتضح أنها خدمة من الخدمات الالكترونية لصاحب العمل نفسه ، وحاليا تواصلت معه وكان الرد بأنه لا يعلم كيف يضيف مدة اشتراكي ما الحل؟”.

وجاء الرد كالتالي:” في حال عدم تسجيل مدة الاشتراك عن طريق جهة العمل يمكنك تسجيل المدد باثر رجعي بمدة 24 شهر من تاريخ تقديم الطلب ويمكنك الاطلاع على نموذج عمليات مشترك (اضغط هنا) وبإمكانك إنجاز تعاملاتك إلكترونياً (هنا الرابط).

ضم مدة سابقة

وقال آخر :” عندي مدد اشتراك في التأمينات 147 شهر وأيضا خدمة سابقة في الجيش قبل أكثر من 18 سنة هل أستطيع ضمها”.

وتفاعل حساب “التأمينات” مع السؤل ورد :” هل أنت مشترك على رأس العمل حالياً أم متقاعد لنتمكن من خدمتك بشكل أفضل”.

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