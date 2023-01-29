قطاع الهواتف الذكية الصينية يخسر 13% من المبيعات

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سجلت مبيعات الصين من الهواتف الذكية، للعام الماضي 2022، تراجعا بلغت سبته 13% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي عدد الأجهزة التي تم شحنها 286 مليونا، انخفاضا من 329 مليونا العام السابق.

الأدنى منذ 2013

من جانبها، نشرت شركة “آي دي سي” لأبحاث السوق، تقريرا، أوضح أن إجمالي مبيعات 2022 كان الأدنى منذ 2013، كما كانت هذه هي السنة الأولى منذ ذلك الحين التي تنخفض فيها المبيعات السنوية لما دون 300 مليون، حسب “الاقتصادية”.

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تراجع غير مسبوق

ويأتي تراجع مبيعات الهواتف الذكية في الصين متماشيا مع أداء القطاع حول العالم، ووصلت شحنات الهواتف الذكية حول العالم إلى 1.2 مليار وهو أدنى مستوى منذ 2013 بما يعادل انخفاضا سنويا بأكثر من 11%.

فيفو في المقدمة وأبل ثالثا

وكانت “فيفو” المصنعة للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، العلامة التجارية الأكثر مبيعا على مدار العام، إذ بلغت حصتها السوقية 18.6%، إلا أن إجمالي شحناتها انخفض 25.1% على أساس سنوي.

وجاءت “أونر” في المرتبة الثانية بين أفضل العلامات التجارية مبيعا، وزادت شحناتها بأكثر من 34% إلا أن هذا جاء نتيجة أساس المقارنة المنخفض، وجاءت شركة “أبل” في المرتبة الثالثة في 2022.