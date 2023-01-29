400 مليون ريال لتطوير وتحسين المنظومة الكهربائية في أحياء الجبيل الصناعية

تواصل – واس:

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن تنفيذها حزمةً من المشاريع في الأحياء السكنية بمدينة الجبيل الصناعية، التي تتضمن إحلال وتطوير وتحسين الشبكة الكهربائية في المدينة.

المرحلة الأولى تنتهي منتصف 2023

وتجاوزت التكلفة الإجمالية 400 مليون ريال؛ بهدف تعزيز منظومة الخدمة الكهربائية، ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية في المحافظة، لتلبية احتياجات المشاريع التنموية والاقتصادية والعمرانية.

وأوضحت أن المشاريع عبارة عن إحلال للشبكات الكهربائية وتحسين وتعزيز موثوقيتها، التي تستهدف المواقع الأكثر تأثراً نظراً لتقادم الشبكة، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى قبل نهاية النصف الأول من العام 2023 على أن يتم إكمال المشروع خلال السنوات المقبلة حتى العام 2025.

مشروعات نفذت في 2021

وبينت السعودية للكهرباء أنه تم البدء في تصميم وتنفيذ مشروع إحلال الشبكة عام 2021 للمغذيات الفرعية بحي سدير، وتمديد الكابلات وتركيب محولات بسعة أكبر من السابقة، لافتة إلى أن إجمالي تكلفة المشروع بلغت 2.8 مليون ريال.

وأكدت أنه منذ تشغيل المشروع حتى تاريخه لم يتم تسجيل أي أعطال على المغذي، إضافة الى أنه تم العمل على مشروع آخر خلال عام 2021 بإحلال مغذٍ بحي الأحساء مع إعادة تأهيل البنية التحتية الحالية بإجمالي تكلفة 2.7 مليون ريال وتم الانتهاء من تنفيذه نهاية عام 2021.

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مشاريع للمغذيات الفرعية

وأفادت الشركة السعودية للكهرباء أنه تم تصميم وتنفيذ عدة مشاريع للمغذيات الواقعة بحي الفناتير، وهي محلة الحجاز عبر إحلال 9 مغذيات فرعية، ومحلة مكة عبر إحلال 4 مغذيات فرعية، ومحلة نجد عبر إحلال 8 مغذيات فرعية، ومحلة سدير عبر إحلال 4 مغذيات فرعية، ومحلة الأحساء عبر إحلال 3 مغذيات فرعية.

وبلغ إجمالي عدد المغذيات التي تم الانتهاء من إحلالها عام 2022 بحي الفناتير 28 مغذياً فرعياً تمثل 20% من إجمالي عدد المغذيات بالحي، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 51.7 مليون ريال.

مشروعات الأحياء الشرقية

وأبانت أنه استكمالاً لهذه المشاريع تم اعداد خطة تستهدف إحلال الشبكات والمغذيات بأحياء الدفي للعام 2023، وهي محلة الفيحاء (إحلال 6 مغذيات)، ومحلة الأندلس (إحلال 6 مغذيات)، ومحلة الفردوس (إحلال 7 مغذيات)، ومحلة الفاروق (إحلال 8 مغذيات)، بمجموع 26 مغذياً فرعياً.

وتمثل 20% من إجمالي المغذيات الفرعية بتكلفة تقديرية بلغت 53.2 مليون ريال، مشيرةً إلى أنه سيتم استهداف باقي المغذات الفرعية في أحياء الفناتير والدفي والأحياء الشرقية تباعاً وحتى العام 2025.