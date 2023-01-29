بدلاً من “النفر”.. إلزام المطاعم والمطابخ في العاصمة المقدسة ببيع اللحوم بـ”الوزن”

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، بدء مرحلة التطبيق الإلزامي لمبادرة “بالميزان” لبيع اللحوم في المطابخ والمطاعم.

وكانت الأمانة أطلقت هذه المبادرة منذ ثلاثة أشهر كمرحلة تجريبية وتوعوية، ودخلت الآن حيز التنفيذ الفعلي.

هدف المبادرة

أوضحت الأمانة أن هذه المبادرة تهدف إلى ضبط معايير البيع في المطابخ والمطاعم بالعاصمة المقدسة، ليكون بالوزن بدلا من مصطلح “النفر”، الذي يستخدم دون ضابط في الوزن والكمية.

وأشارت إلى أن بيع اللحوم والأطعمة بالميزان يتميز بتحديد الكمية العادلة للمستهلك، وزيادة الثقة بين البائع والمشتري وإضفاء الشفافية والمصداقية لكلا الأطراف.

شروط المبادرة

– توفير ميزان إلكتروني بكل منشأة.

– وضع لوحات توضح نوعية اللحوم والأسعار أمام المستهلك، بحيث يكون الطلب بالوزن وحسب الرغبة في الكمية التي تلبي احتياج المشتري.

– إعطاء المزيد من الخيارات دون إجباره على كمية غير معلومة قد تكون مختلطة بعظم أو أحشاء وخلافه.

الغرامات

حددت الأمانة لائحة للغرامات في حال مخالفة أحد بنود هذه المبادرة، والتي تبدأ بـ1000 ريال وتصل إلى 10 آلاف ريال في حال تكرار المخالفة، أو قد تحال إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الغذاء ولوائحه التنفيذية.

الإبلاغ عن المخالفين

دعت الأمانة كافة المواطنين والمقيمين والزوار إلى الإبلاغ عن المطابخ والمطاعم التي لا تستخدم الميزان في بيع اللحوم المطهية بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 أو استخدام وسائل التواصل التابعة للأمانة لاستقبال الاستفسارات والملاحظات والاقتراحات المتعلقة بهذه المبادرة.

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