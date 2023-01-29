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لضبط الدراجات الآلية المخالفة.. “المرور” تشن حملات موسعة بمختلف المناطق

لضبط الدراجات الآلية المخالفة.. “المرور” تشن حملات موسعة بمختلف المناطق

لضبط الدراجات الآلية المخالفة.. “المرور” تشن حملات موسعة بمختلف المناطق
٠٨:٢٥:٠٩ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نفذت إدارات المرور، بمختلف مناطق المملكة، اليوم الأحد، حملة ميدانية موسعة، لضبط الدراجات الآلية المخالفة، أسفرت عن ضبط عدد كبير من الدراجات.

317 دراجة آلية مخالفة

وذكر الحساب الرسمي لـ”المرور السعودي”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في بيان، أنه في إطار الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور، لضبط الدراجات الآلية المخالفة لنظام المرور، تم ضبط عدد 317 دراجة آلية مخالفة.

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4 إرشادات للسلامة

وفي سياق مواز، وجهت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات باتباع 4 إرشادات مهمة أثناء قيامهم بالقيادة بجانب الشاحنات والمركبات الثقيلة؛ حفاظًا على سلامتهم الشخصية أثناء القيادة.

وذكرت أن هذه الإرشادات تتمثل في:

1 – ترك مسافة كافية بين مركبتك وبين الشاحنات والمركبات الثقيلة.

2 – ترك مسافة جانبية كافية عند التجاوز.

3 – التأكد من إمكانية التجاوز بدون خطر.

4 – استخدام إشارات التنبيه عند التجاوز.

تصل عقوبتها لـ100 ألف ريال

وفي وقت سابق قالت الإدارة العامة للمرور، إن تجاوز محطة وزن الشاحنات يعرض لمخالفة قد تصل إلى 100 ألف ريال.

وقال على حسابه بـ”تويتر”، إن ارتكاب مخالفة تجاوز محطات الوزن عقوبته 5 آلاف ريال تتضاعف في حال التكرار بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.

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