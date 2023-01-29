الإطاحة بمواطن بحوزته كمية من الحشيش المخدر في عسير

تواصل – فريق التحرير:

تمكن مركز الضبط الأمني بالحريضة، في منطقة عسير، من القبض على على شخص بحوزته كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

مخبأة داخل مركبة

وأعلن الحساب الرسمي لـ”الأمن العام” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مركز الضبط الأمني بالحريضة، في محافظة رجال ألمع، بمنطقة عسير، نجح في القبض على مواطن، عثر بحوزته على 25 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف البيان أن كمية المخدرات المضبوطة كانت مخبأة داخل مركبة يقودها المواطن، الذي جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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كانت إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، في وقت سابق، أعلنت أنها تمكنت من القبض على مواطنين، عثر بحوزتهما على (415) قرصًا خاضعا لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر مخبأة في حقيبة داخل مركبة يقودها أحدهما.