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الخدمات الطبية تعلن فتح باب الابتعاث الخارجي لحملة الثانوية فأعلى

الخدمات الطبية تعلن فتح باب الابتعاث الخارجي لحملة الثانوية فأعلى

الخدمات الطبية تعلن فتح باب الابتعاث الخارجي لحملة الثانوية فأعلى
٠٧:٤٦:٠٩ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، عن فتح برنامج المدن الطبية، باب الابتعاث الخارجي لدرجة البكالوريوس في تخصص التمريض ، وكذلك الابتعاث الخارجي للأطباء وفق التالي:

أولاً: مجال التمريض

شروط التقديم:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

الحصول على شهادة الثانوية العامة (علمي) بنسبة لا تقل عن 90%

الحصول على درجة (80) فأعلى في كل من اختبار القدرات والتحصيلي

إجتياز المقابلة الشخصية

إجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية

إرفاق نسخة محدثة من السيرة الذاتية

إرفاق نسخة من الشهادات

2 – برنامج الابتعاث الخارجي للأطباء في التخصصات الطبية الدقيقة

شروط التقديم:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

الحصول على قبول معتمدة من الملحقية الثقافية في بلد الابتعاث

إرفاق سجل التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

إرفاق نسخة محدثة من السيرة الذاتية

إرفاق نسخة من المؤهلات والخبرات

رابط التقديم

اعتباراً من 1444/7/7 هـ الموافق 2023/1/29 م على الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم الاثنين 1444/10/11 هـ الموافق 2023/5/1 م

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الابتعاث الخدمات الطبية السعودية اليوم

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