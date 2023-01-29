خسائر فادحة.. فيضانات عارمة وخروج قطار عن مساره في نيوزيلندا (فيديو)

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تسببت فيضانات قوية اجتاحت مدينة أوكلاند في نيوزيلندا، التي تضم مليون ونصف نسمة تقريبا، ما يعادل ثلث سكان البلاد، في أضرار فادحة على مناطق واسعة من المدينة.

تسببت بمقتل أشخاص

وأظهر مقطع فيديو، بثته قناة “الحدث”، مشاهد لقطار خارج عن مساره، بسبب قوة فيضانات اجتاحت أوكلاند، أكبر مدينة في نيوزيلندا، وتسببت في مقتل أشخاص، وأضرار كبيرة في الممتلكات.

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واجتاحت موجة من الطقس البارد، مؤخرا، دولا في أوروبا وأمريكا وسقطت الثلوج والأمطار الشديدة، مسببة فيضانات قوية، وخسائر فادحة في العديد من المدن.

مقتل وإصابة العشرات

وفي منتصف يناير الجاري، أعلنت السلطات في الفلبين، مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا بسبب الفيضانات التي عمت مناطق مختلفة من البلاد.

وأوضح المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث، أن قرابة الـ30 شخصًا قتلوا بسبب الفيضانات، مؤكدًا أن الفيضانات ضربت مناطق مختلفة ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

انقطاع الكهرباء عن نحو 50 مدينة

وحسب “سبوتنيك”، فإن الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، أدت لتضرر ما مجموعه 1281 منزلاً، 369 منزلاً منها دمرت بشكل كامل، فيما تعرضت أكثر من 50 مدينة لانقطاع التيار الكهربائي، وتضرر أكثر من 200 طريق وأكثر من 50 جسرًا بسبب الفيضانات.