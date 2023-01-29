حسن الخاتمة.. وفاة إمام وخطيب على باب المسجد قبل اعتلاء المنبر في دولة عربية

تواصل- فريق التحرير

في مشهد مؤثر، وقع إمام وخطيب بأحد مساجد محافظة الشرقية في مصر، ميتًا أثناء دخوله المسجد لإلقاء خطبة الجمعة، أول أمس.

وحسب إعلام محلي، سقط الشيخ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل إمام وخطيب المسجد الكبير مغشيا عليه أمام باب المسجد خلال استعداده لإلقاء خطبة الجمعة وتم نقله إلي أحد الأطباء وتبين أنه توفي وتم تشييع الجثمان عقب صلاة مغرب يوم الجمعة وسط جنازة شعبية مهيبة.

حسن الخلق والسمعة الطيبة

أكد أهالي القرية أن الشيخ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة وكان دائما فاعلا للخير مقداما علي المساعدة فيه وكان يتمتع بموهبه الخطابة.

وعن اللحظات الأخيرة في حياته أشار الأهالي الي ان الفقيد قام بالوضوء بمنزله استعدادا لأداء صلاة الجمعة وقام بالحضور الي المسجد وقبل دخوله المسجد وعلي باب المسجد سقط مغشيا عليه.

واستكمل الاهالي انه علي الفور تم نقل الشيخ “إسماعيل” إلي أحد الأطباء ولكنه كان فارق الحياة ليتم تشييع الجثمان بعد صلاة المغرب بحضور المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة ورجال مديرية الأوقاف بالمحافظة.

حياته الاجتماعية

وأضاف أهالي قرية بني حسين أن الفقيد متزوج ولدية ثلاثة أبناء أكبرهم بإحدي كليات جامعة الأزهر والجميع يشهد للأسرة بحسن الخلق والالتزام والتدين كما ان الفقيد كان محبوبا من الجميع وكان يقوم بإلقاء الخطابة بالمسجد الكبير بالقرية.

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