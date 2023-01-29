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وزير الخارجية الأمريكي: لدينا علاقات مهمة مع المملكة ونعمل معاً لإنهاء الحرب في اليمن

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا علاقات مهمة مع المملكة ونعمل معاً لإنهاء الحرب في اليمن

وزير الخارجية الأمريكي: لدينا علاقات مهمة مع المملكة ونعمل معاً لإنهاء الحرب في اليمن
٠٧:٣٦:٣٧ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن بلاده لديها علاقات مهمة مع المملكة العربية السعودية، ومستمرة منذ عقود طويلة، تجاوزت الـ 80 عاماً.

المصالح والقيم المشتركة

وأكد بلينكن على أن علاقة واشنطن مع الرياض ثابتة وتتطور، كما يجري العمل للحفاظ على هذا التطور، مشيرا إلى أن علاقة البلدين يجب أن تعكس المصالح والقيم المشتركة، حسب “العربية”.

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دعم أوكرانيا

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن المملكة قدمت دعما كبيرا لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية، منوها أن الرياض صوتت ضد الحرب الروسية في أوكرانيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي سياق آخر، قال بلينكن إن واشنطن تعمل مع الرياض من أجل إنهاء الحرب في اليمن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت قلقة من قرار أوبك+ بتخفيض إنتاج النفط.

الشراكة الإستراتيجية

وفي وقت سابق، أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، جون أبي زيد، أهمية تفعيل دور الشراكة الإستراتيجية بين الشركات الأمريكية والشركات بالمملكة، وذلك خلال زيارته للغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك.

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