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سمكة قرش تهاجم غواصاً تحت الماء.. ما فعلته غير متوقع

سمكة قرش تهاجم غواصاً تحت الماء.. ما فعلته غير متوقع

سمكة قرش تهاجم غواصاً تحت الماء.. ما فعلته غير متوقع
٠٧:٣٦:٠٦ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات

واجه غواص مكسيكي، مصيرًا قاسيًا انتهى بمقتله بواسطة سمكة قرش تحت الماء، في هجوم عنيف بعد أن مزق الحيوان المفترس رأسه وكتفيه.

وعلى الرغم من التحذيرات للغواص بسبب هجوم أسماك القرش إلا أن بحثه عن جني المال دفعه للمغامرة من خلال عمله في صيد المحار.

طوله 6 أمتار

كان مانويل لوبيز يغوص تحت الماء، بالقرب من شاطئ سان خوسيه في خليج توباري على الساحل الغربي للمكسيك، عندما هاجمه قرش أبيض ضخم يبلغ طوله ستة أمتار.

وبحسب ما ورد، لم يكن لدى لوبيز خزان هواء، وكان يتنفس فوق الماء أثناء غوصه.

تحذير الغواص

وقال أحد المسؤولين إنه قد تم تحذير الغواصين المحليين من وجود أسماك القرش في المنطقة ومعظمهم لم يخرج منذ عدة أيام.

إلا أن لوبيز تجاهل التحذيرات لأنه كان بحاجة إلى جني الأموال من جمع المحار، فالنقص في المأكولات البحرية أدى إلى ارتفاع الطلب.

ويمنح الغواصون والصيادون الحكومة المحلية رسوم صيد سنوية تبلغ نحو 309 جنيهات إسترلينية لصيد الأسماك في المنطقة.

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