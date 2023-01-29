مستشفى العيون بجدة ينجح في إنقاذ سبعيني من فقدان البصر

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تمكن فريق طبي بمستشفى العيون في جدة من إنقاذ عين مريض سبعيني نتيجة وجود التهابات فطرية وتشوّه في القرنية.

وأوضحت صحة جدة أن خطورة الحالة تكمن بوجود التهاب فطري في العين الذي غالباً يحدث نتيجة دخول جسم غريب في العين وخاصة الأعشاب ما قد يؤدي إلى فقدان النظر إن لم يتم تشخيصه وعلاجه مبكراً.

التعامل مع الحالة

وأضافت: “أنه تم التعامل مع الحالة جراحياً على جانبين الأول علاج الالتهاب الفطري داخل العين ومن ثم زراعة قرنية، كون المريض يعاني أيضاً من تشوه في قرنية العين وقد استغرقت العملية ساعتين وأدت نتائجها إلى تحسن النظر لدى المريض”, مشيرة إلى قدرة مستشفى العيون على التعامل مع الحالات المتقدمة في طب وجراحة العيون، من خلال كفاءات وطنية متدربة على أحدث التقنيات الجراحية.

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