الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مستشفى العيون بجدة ينجح في إنقاذ سبعيني من فقدان البصر
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مستشفى العيون بجدة ينجح في إنقاذ سبعيني من فقدان البصر

مستشفى العيون بجدة ينجح في إنقاذ سبعيني من فقدان البصر

مستشفى العيون بجدة ينجح في إنقاذ سبعيني من فقدان البصر
٠٦:٣٧:٠٤ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- واس

تمكن فريق طبي بمستشفى العيون في جدة من إنقاذ عين مريض سبعيني نتيجة وجود التهابات فطرية وتشوّه في القرنية.

وأوضحت صحة جدة أن خطورة الحالة تكمن بوجود التهاب فطري في العين الذي غالباً يحدث نتيجة دخول جسم غريب في العين وخاصة الأعشاب ما قد يؤدي إلى فقدان النظر إن لم يتم تشخيصه وعلاجه مبكراً.

العيون- مستشفي العيون - جدة

التعامل مع الحالة

وأضافت: “أنه تم التعامل مع الحالة جراحياً على جانبين الأول علاج الالتهاب الفطري داخل العين ومن ثم زراعة قرنية، كون المريض يعاني أيضاً من تشوه في قرنية العين وقد استغرقت العملية ساعتين وأدت نتائجها إلى تحسن النظر لدى المريض”, مشيرة إلى قدرة مستشفى العيون على التعامل مع الحالات المتقدمة في طب وجراحة العيون، من خلال كفاءات وطنية متدربة على أحدث التقنيات الجراحية.

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الكلمات الدلالية:
جدة سبعيني عملية جراحية مستشفى اليعون

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