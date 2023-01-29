الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن فتح القبول لبرامج الدراسات العليا لعام 1445هـ
“الزكاة والضريبة” تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة
مستشفى العيون بجدة ينجح في إنقاذ سبعيني من فقدان البصر
أمير الجوف يفتتح مؤتمر الطاقة المتجددة وفق رؤية المملكة 2030
فنلندا تلصق واقعة حرق نسخة من المصحف بروسيا.. والأخيرة ترد: “هذيان”
الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية

 /

فرص

 /

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن فتح القبول لبرامج الدراسات العليا لعام 1445هـ

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن فتح القبول لبرامج الدراسات العليا لعام 1445هـ

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن فتح القبول لبرامج الدراسات العليا لعام 1445هـ
٠٦:٥٧:٢٧ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن موعد استقبال طلبات التقديم لبرامج الدارسات العليا (دكتوراه/ ماجستير / زمالات طبية) للعام الجامعي 1445 هـ برسوم دراسية.

وأوضحت عمادة الدراسات العليا بالجامعة أن القبول لهذا العام سيكون على البرامج التالية:

– 42 برنامج ماجستير

–  8 برنامج دكتوراه

–  23 برنامج زمالة طبية

موعد التقديم:

يبدأ التقديم يوم الاربعاء بتاريخ: 01/02/2023 م الموافق 10/07/1444هـ، في حين أن موعد نهاية التقديم يوم الأحد بتاريخ: 19/02/2023 م الموافق 28/07/1444هـ

وللاطلاع على البرامج المطروحة وشروط القبول عبر البرامج المتاحة

وتستقبل الجامعة الاستفسارات عبر البريد الالكتروني DGS.Admission@iau.edu.sa

كما يمكن التواصل عبر الهاتف على الأرقام: 0133332585 – 0133332578

اقرأ أيضا:

جامعة الأمير سطام تطلق برامج تدريبية تستهدف منسوبي القطاعات الحكومية

طريقة التقديم:

يمكن التقديم لبرامج الدراسات العليا ومعرفة المزيد من التفاصيل، عبر الرابط:

رابط التقديم: ( هنا ).

حول عمادة الدراسات العليا

إن‭ ‬الكليات‭ ‬التي‭ ‬تضمها‭ ‬الجامعة‭ ‬‬تزخر‭ ‬بالكفاءات‭ ‬العالية‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬المؤهلين‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا؛‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬الجامعة‭ ‬تحتضن‭ ‬أعداداً‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬وطالبات‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬ومتميز‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬صممت‭ ‬بتنوعها‭ ‬ومستواها‭ ‬العلمي ‭‬الرفيع؛‭ ‬لإعداد‭ ‬الخريجين‭ ‬والخريجات وتأهيلهم ‬تأهيلاً‭ ‬عالياً؛‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬درجات‭ ‬الدبلومات‭ ‬العالية،‭ ‬والماجستير،‭ ‬والزمالة،‭ ‬والدكتوراة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم برامج الدارسات العليا جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عمادة الدراسات العليا

مواد ذات صلة

المزيد
فتح القبول في 21 برنامجاً للدراسات العليا بجامعة بيشة

فتح القبول في 21 برنامجاً للدراسات العليا بجامعة بيشة

٠٢:٠٧ م، الثلاثاء، ٠٤ مايو ٢٠٢١
«تقنية الأحساء» تفتح باب التسجيل في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس

«تقنية الأحساء» تفتح باب التسجيل في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس

٠٤:٤٠ م، السبت، ٠٨ يوليو ٢٠١٧
وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات

وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات

٠٨:٠٢ م، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
رابط التقديم.. برنامج العمل عن بُعد يُوفر وظائف شاغرة في عدة مجالات

رابط التقديم.. برنامج العمل عن بُعد يُوفر وظائف شاغرة في عدة مجالات

٠٣:١٢ م، الأحد، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *