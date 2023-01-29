جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن فتح القبول لبرامج الدراسات العليا لعام 1445هـ
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن موعد استقبال طلبات التقديم لبرامج الدارسات العليا (دكتوراه/ ماجستير / زمالات طبية) للعام الجامعي 1445 هـ برسوم دراسية.
وأوضحت عمادة الدراسات العليا بالجامعة أن القبول لهذا العام سيكون على البرامج التالية:
– 42 برنامج ماجستير
– 8 برنامج دكتوراه
– 23 برنامج زمالة طبية
موعد التقديم:
يبدأ التقديم يوم الاربعاء بتاريخ: 01/02/2023 م الموافق 10/07/1444هـ، في حين أن موعد نهاية التقديم يوم الأحد بتاريخ: 19/02/2023 م الموافق 28/07/1444هـ
وللاطلاع على البرامج المطروحة وشروط القبول عبر البرامج المتاحة
وتستقبل الجامعة الاستفسارات عبر البريد الالكتروني DGS.Admission@iau.edu.sa
كما يمكن التواصل عبر الهاتف على الأرقام: 0133332585 – 0133332578
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طريقة التقديم:
يمكن التقديم لبرامج الدراسات العليا ومعرفة المزيد من التفاصيل، عبر الرابط:
رابط التقديم: ( هنا ).
حول عمادة الدراسات العليا
إن الكليات التي تضمها الجامعة تزخر بالكفاءات العالية من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين للإشراف على برامج الدراسات العليا؛ لذا فإن الجامعة تحتضن أعداداً كبيرة من طلاب وطالبات الدراسات العليا في عدد كبير ومتميز من البرامج العلمية التي صممت بتنوعها ومستواها العلمي الرفيع؛ لإعداد الخريجين والخريجات وتأهيلهم تأهيلاً عالياً؛ للحصول على درجات الدبلومات العالية، والماجستير، والزمالة، والدكتوراة في عدد من التخصصات.