جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن فتح القبول لبرامج الدراسات العليا لعام 1445هـ

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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن موعد استقبال طلبات التقديم لبرامج الدارسات العليا (دكتوراه/ ماجستير / زمالات طبية) للعام الجامعي 1445 هـ برسوم دراسية.

وأوضحت عمادة الدراسات العليا بالجامعة أن القبول لهذا العام سيكون على البرامج التالية:

– 42 برنامج ماجستير

– 8 برنامج دكتوراه

– 23 برنامج زمالة طبية

موعد التقديم:

يبدأ التقديم يوم الاربعاء بتاريخ: 01/02/2023 م الموافق 10/07/1444هـ، في حين أن موعد نهاية التقديم يوم الأحد بتاريخ: 19/02/2023 م الموافق 28/07/1444هـ

وللاطلاع على البرامج المطروحة وشروط القبول عبر البرامج المتاحة

وتستقبل الجامعة الاستفسارات عبر البريد الالكتروني DGS.Admission@iau.edu.sa

كما يمكن التواصل عبر الهاتف على الأرقام: 0133332585 – 0133332578

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طريقة التقديم:

يمكن التقديم لبرامج الدراسات العليا ومعرفة المزيد من التفاصيل، عبر الرابط:

رابط التقديم: ( هنا ).

حول عمادة الدراسات العليا

إن‭ ‬الكليات‭ ‬التي‭ ‬تضمها‭ ‬الجامعة‭ ‬‬تزخر‭ ‬بالكفاءات‭ ‬العالية‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬المؤهلين‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا؛‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬الجامعة‭ ‬تحتضن‭ ‬أعداداً‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬وطالبات‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬ومتميز‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬صممت‭ ‬بتنوعها‭ ‬ومستواها‭ ‬العلمي ‭‬الرفيع؛‭ ‬لإعداد‭ ‬الخريجين‭ ‬والخريجات وتأهيلهم ‬تأهيلاً‭ ‬عالياً؛‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬درجات‭ ‬الدبلومات‭ ‬العالية،‭ ‬والماجستير،‭ ‬والزمالة،‭ ‬والدكتوراة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭.