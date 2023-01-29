الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن فتح القبول لبرامج الدراسات العليا لعام 1445هـ
“الزكاة والضريبة” تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة
مستشفى العيون بجدة ينجح في إنقاذ سبعيني من فقدان البصر
أمير الجوف يفتتح مؤتمر الطاقة المتجددة وفق رؤية المملكة 2030
فنلندا تلصق واقعة حرق نسخة من المصحف بروسيا.. والأخيرة ترد: “هذيان”
الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

توضيح من حساب المواطن بشأن مبالغ الدعم لدفعة فبراير

توضيح من حساب المواطن بشأن مبالغ الدعم لدفعة فبراير

توضيح من حساب المواطن بشأن مبالغ الدعم لدفعة فبراير
٠٦:١٥:٣٠ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أن مبالغ الدعم لدفعة شهر “فبراير” للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق لم تصدر إلى الآن.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، رداً على سؤال مغرد استفسر بشأن مبالغ الدعم لدفعة شهر فبراير المقبل.

حساب المواطن ومبالغ الدعم

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “فبراير” ، وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 23/1/2023 ، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “9 فبراير” ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البرنامج صدور نتائج الأهلية للدورة 63 شهر فبراير 2023، مؤكدًا أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

اقرأ أيضا:

 حساب المواطن يعلن موعد صرف دعم شهر فبراير

بدء باستقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن، أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 62 لشهر يناير الجاري.

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م، مشددًا على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريال.

اقرأ أيضا:

توضيح من حساب المواطن لمن تقدم بطلب قبل 10 يناير أو غيّر الآيبان

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
توضيح عاجل من هيئة تقويم التعليم بشأن نتائج الرخصة المهنية

توضيح عاجل من هيئة تقويم التعليم بشأن نتائج الرخصة المهنية

٠١:٤٤ م، السبت، ١٤ يناير ٢٠٢٣
«التعليم» توضح صحة تسجيل 161 ألف طلب تقاعد

«التعليم» توضح صحة تسجيل 161 ألف طلب تقاعد

٠٩:٢٩ ص، الأثنين، ١٠ أكتوبر ٢٠١٦
أكثر من 353 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

أكثر من 353 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

٠٨:٤٦ م، السبت، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
دهس طالبة بجامعة جازان.. وأولياء أمور يطالبون بجسر للمشاة

دهس طالبة بجامعة جازان.. وأولياء أمور يطالبون بجسر للمشاة

١٠:٥٦ م، الخميس، ٠١ نوفمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *