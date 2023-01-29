توضيح من حساب المواطن بشأن مبالغ الدعم لدفعة فبراير

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أن مبالغ الدعم لدفعة شهر “فبراير” للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق لم تصدر إلى الآن.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، رداً على سؤال مغرد استفسر بشأن مبالغ الدعم لدفعة شهر فبراير المقبل.

حساب المواطن ومبالغ الدعم

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “فبراير” ، وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 23/1/2023 ، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “9 فبراير” ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البرنامج صدور نتائج الأهلية للدورة 63 شهر فبراير 2023، مؤكدًا أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

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بدء باستقبال طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن، أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 62 لشهر يناير الجاري.

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م، مشددًا على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريال.

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