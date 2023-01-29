فنلندا تلصق واقعة حرق نسخة من المصحف بروسيا.. والأخيرة ترد: “هذيان”

تواصل – وكالات

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات لوزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، زعم فيها بوجود “علاقة لروسيا بحرق نسخة من المصحف الشريف”، على يد راسموس بالودان اليميني المتطرف.

سبب الاتهام

وبنى الوزير الفنلندي افتراضه بأن “روسيا قد تكون ضالعة في موضوع حرق نسخة من القرآن الكريم، الذي قام به زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف بالودان” فقط لأنه وحسب الوزير تم خلال التحقيق العثور على “صلات معينة” لبعض المحيطين بالسياسي الدنماركي مع روسيا.

روسيا ترد

وقالت زاخاروفا ساخرة من ضيق أفق الوزير الفنلندي: “تسلل الهاكرز الروس إلى أرشيفات وكالة المخابرات المركزية ووجدوا أدلة على”روابط معينة للوزير بيكا هافيستو مع روسيا.

وتابعت: هناك شك في أن الأمر لم يكن مجرد مصافحة مع سيرغي لافروف، بل كان عبارة عن طقوس محددة، يجب على الاستخبارات الفنلندية دراستها والتمعن فيها للتحقق من الهدف منها”.

حرق القرآن

وأضافت زاخاروفا: “بالمناسبة، أود في نفس الوقت أن أفهم كيف تفسر هلسنكي سلوك الزملاء السويديين الذين يزعمون أن حرق القرآن هو حرية تعبير. هل تشك وزارة الخارجية الفنلندية في أن الجانب السويدي يتعاطف مع روسيا؟”.

وتابعت زاخاروفا القول: “ولكن إذا تحدثنا بجد فيجب القول إنه يثير الاشمئزاز مشاهدة كيف يحاول الغربيون من شظايا قيمهم المتناثرة تجميع كلمة – الاستثنائية”.

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