الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
أمير الجوف يفتتح مؤتمر الطاقة المتجددة وفق رؤية المملكة 2030
فنلندا تلصق واقعة حرق نسخة من المصحف بروسيا.. والأخيرة ترد: “هذيان”
الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
توضيح من حساب المواطن بشأن مبالغ الدعم لدفعة فبراير
مقتل 7 وإصابة المئات.. فيديو يوثق اللحظات الأولى لزلزال إيران
“الجوازات” توضح عقوبة تجاوز المهلة المحددة لانتهاء الإقامة في المملكة

الرئيسية

 /

دولي

 /

فنلندا تلصق واقعة حرق نسخة من المصحف بروسيا.. والأخيرة ترد: “هذيان”

فنلندا تلصق واقعة حرق نسخة من المصحف بروسيا.. والأخيرة ترد: “هذيان”

فنلندا تلصق واقعة حرق نسخة من المصحف بروسيا.. والأخيرة ترد: “هذيان”
٠٦:٣٠:١٠ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات لوزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، زعم فيها بوجود “علاقة لروسيا بحرق نسخة من المصحف الشريف”، على يد راسموس بالودان اليميني المتطرف.

سبب الاتهام

وبنى الوزير الفنلندي افتراضه بأن “روسيا قد تكون ضالعة في موضوع حرق نسخة من القرآن الكريم، الذي قام به زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف بالودان” فقط لأنه وحسب الوزير تم خلال التحقيق العثور على “صلات معينة” لبعض المحيطين بالسياسي الدنماركي مع روسيا.

روسيا ترد

وقالت زاخاروفا ساخرة من ضيق أفق الوزير الفنلندي: “تسلل الهاكرز الروس إلى أرشيفات وكالة المخابرات المركزية ووجدوا أدلة على”روابط معينة للوزير بيكا هافيستو مع روسيا.

وتابعت: هناك شك في أن الأمر لم يكن مجرد مصافحة مع سيرغي لافروف، بل كان عبارة عن طقوس محددة، يجب على الاستخبارات الفنلندية دراستها والتمعن فيها للتحقق من الهدف منها”.

حرق القرآن

وأضافت زاخاروفا: “بالمناسبة، أود في نفس الوقت أن أفهم كيف تفسر هلسنكي سلوك الزملاء السويديين الذين يزعمون أن حرق القرآن هو حرية تعبير. هل تشك وزارة الخارجية الفنلندية في أن الجانب السويدي يتعاطف مع روسيا؟”.

وتابعت زاخاروفا القول: “ولكن إذا تحدثنا بجد فيجب القول إنه يثير الاشمئزاز مشاهدة كيف يحاول الغربيون من شظايا قيمهم المتناثرة تجميع كلمة – الاستثنائية”.

اقرأ أيضا

“شؤون الحرمين” عن حرق نسخة من المصحف في الدنمارك: خطوة سافرة واستفزازية

الكلمات الدلالية:
القرآن الكريم حرق المصحف روسيا فنلندا

مواد ذات صلة

المزيد
ارتفاع مياه البحر يهدد ساحل الخليج العربي

ارتفاع مياه البحر يهدد ساحل الخليج العربي

٠٣:٠٠ م، الأربعاء، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٢
المنشطات تقضي على مجند ألماني وتسقط 3 آخرين خلال تدريبات عسكرية

المنشطات تقضي على مجند ألماني وتسقط 3 آخرين خلال تدريبات عسكرية

٠٧:٣٥ ص، الأثنين، ١٤ أغسطس ٢٠١٧
CNN: إسرائيل توافق على تمديد الهدنة.. وحماس: مجرد كلام لا صحة له  

CNN: إسرائيل توافق على تمديد الهدنة.. وحماس: مجرد كلام لا صحة له  

٠٨:٣٤ ص، الخميس، ٠٧ أغسطس ٢٠١٤
ضبط سفينة تنقل أسلحة إيرانية إلى اليمن

ضبط سفينة تنقل أسلحة إيرانية إلى اليمن

١٠:١٥ ص، الثلاثاء، ١٤ فبراير ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *