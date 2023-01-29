أمير الجوف يفتتح مؤتمر الطاقة المتجددة وفق رؤية المملكة 2030

تواصل – واس:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، أن المنطقة تزخر بالعديد من الميز التنافسية والنوعية لمكانتها كمنطقة متميزة وبيئة نموذجية في استخدامات الطاقة المتجددة على مستوى الأفراد والمؤسسات.

لتقديم حلول تقنية مبتكرة

جاء ذلك خلال افتتاحه، مؤتمر الطاقة المتجددة وفق رؤية المملكة 2030، بجامعة الجوف، بحضور وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، اليوم الأحد.

واستهل أمير الجوف حفل الافتتاح بكلمة، حَمِد الله فيها على نعم الأمن والخير والازدهار في هذه البلاد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مبينا أن افتتاح مؤتمر الطاقة المتجددة وفق رؤية المملكة ۲۰۳۰ الذي تستضيفه جامعة الجوف يسعى لتقديم حلول تقنية مبتكرة لإنتاج الطاقة المتجددة بكفاءة اقتصادية عالية، من أجل معالجة مشكلة الطاقة، وندرة المياه.

استقطاب المؤتمرات العلمية والخبرات

وأضاف: “لقد حرصنا في هذا المؤتمر أن يسلط الضوء على منطقة الجوف بقدرتها على استقطاب المؤتمرات العلمية وخبرات العقول البشرية، كحاضنة ملائمة تمتلك الكثير من المؤهلات، وتزخر بالعديد من الميز التنافسية والنوعية.

وأعرب الأمير، عن أمله أن يسهم هذا الملتقى العلمي المتميز في حل المشكلات التي تواجه استخدامات الطاقة المتجددة، وتوعية أفراد المجتمع عن أهمية استخداماتها، ودعم الجهود البحثية لتسريع المجال التقني في الطاقة المتجددة بمنطقة الجوف بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة ۲۰۳۰ في مجال الطاقة والاستدامة.

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أولى مشروعات الطاقة المتجددة

كما ألقى مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس ناصر بن هادي القحطاني، كلمة أكد فيها أن إقامة مؤتمر الطاقة المتجددة بمنطقة الجوف، ورعاية سمو أمير المنطقة للمؤتمر , يأتي ضمن الدعم لجميع المشاريع بالمنطقة وخاصة مشاريع قطاع الطاقة المتجددة، التي تأتي انطلاقاً من رؤية المملكة ۲۰۳۰ بتنويع مصادر الطاقة وزيادة مصادرها النظيفة.

وبين أن منطقة الجوف تحظى بأولى مشروعات الطاقة المتجددة والمربوطة بالشبكة الكهربائية في المملكة، حيث تم تشغيل مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة (۳۰۰) ميجاوات، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بسعة (٤٠٠) ميجاوات وربطهما بالشبكة الكهربائية العامة، فضلاً عن المشروعات تحت التطوير كمشروع القريات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة (٢٠٠) ميجاوات، ومشروع طبرجل للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة (٤٠٠) ميجاوات).

بعدها شهد سمو أمير الجوف توقيع الاتفاقيات، وكرم الشركاء والرعاة (جمعية الجوف للطاقة المتجددة – شركة موبايلي)، المتحدثين في المؤتمر.

وفي نهاية الحفل قدم رئيس الجامعة هدية تذكارية لسمو أمير الجوف ووزير التعليم بهذه المناسبة.