“الزكاة والضريبة” تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، توفر وظائف إدارية، وتقنية، لحملة البكالوريوس فأعلى، في الرياض، وفق التفاصيل:
التخصصات المطلوبة:
– علوم كمبيوتر
– تقنية معلومات
– الموارد البشرية
– إدارة أعمال
– إحصاء
– إدارة الموارد البشرية
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طريقة التقديم:
يمكن التقديم علة وظائف “الزكاة والضريبة” ومعرفة تفاصيل أكثر عبر الرابط:
رابط التقديم: ( هنا ).
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقاً للشروط و للتفاصيل التالية:
المسمي الوظيفي:
1 – أخصائي رئيسي في تحليل أعمال تكنولوجيا المعلومات.
* المؤهلات والخبرة:
– ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة
– مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها
2 – مدير التقاضي الضريبي غير المباشر.
الوصف الوظيفي:
– صاحب الوظيفة مسؤول عن تقييم والتحقيق في القضايا القانونية المعقدة المتعلقة بالضرائب غير المباشرة الخاصة بـ ZATCA أثناء تطوير المستندات القانونية ذات الصلة.
– التعامل مع تمثيل ZATCA في المحاكم والتفاوض بشأن التسويات التي تضمن الحفاظ على حقوق وسمعة ZATCA القانونية في جميع الأوقات.