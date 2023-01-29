الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“الزكاة والضريبة” تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة
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“الزكاة والضريبة” تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة

“الزكاة والضريبة” تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة

“الزكاة والضريبة” تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة
٠٦:٤٤:٥٣ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، توفر وظائف إدارية، وتقنية، لحملة البكالوريوس فأعلى، في الرياض، وفق التفاصيل:

التخصصات المطلوبة:

– علوم كمبيوتر

– تقنية معلومات

– الموارد البشرية

– إدارة أعمال

– إحصاء

– إدارة الموارد البشرية

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طريقة التقديم:

يمكن التقديم علة وظائف “الزكاة والضريبة” ومعرفة تفاصيل أكثر عبر الرابط:

رابط التقديم: ( هنا ).

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات،  وفقاً للشروط و للتفاصيل التالية:

المسمي الوظيفي:

1 – أخصائي رئيسي في تحليل أعمال تكنولوجيا المعلومات.

* المؤهلات والخبرة:

– ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة

– مطلوب درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها

2 – مدير التقاضي الضريبي غير المباشر.

 الوصف الوظيفي:

– صاحب الوظيفة مسؤول عن تقييم والتحقيق في القضايا القانونية المعقدة المتعلقة بالضرائب غير المباشرة الخاصة بـ ZATCA أثناء تطوير المستندات القانونية ذات الصلة.

–  التعامل مع تمثيل ZATCA في المحاكم والتفاوض بشأن التسويات التي تضمن الحفاظ على حقوق وسمعة ZATCA القانونية في جميع الأوقات.

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