مقتل 7 وإصابة المئات.. فيديو يوثق اللحظات الأولى لزلزال إيران

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نشرت وسائل إعلام لقطات ترصد اللحظات الأولى لوقوع زلزال إيران والذي أودى بحياة 7 على الأقل وإصابة المئات.

ونقلت الوكالة الإيرانية على لسان محمد صادق معتمديان، محافظ اذربيجان الغربية قوله: ” الزلزال الحق اضرارا بحوالي 70 قرية.. للتحقق من حجم الأضرار المحتملة، تم إرسال فرق تقييم إلى دائرة نصف قطرها 30 كيلومترًا من مركز الزلزال”.

مخيم إيواء

وأشار إلى “إنشاء مخيمات لإيواء الأهالي وتوزيع الخيام في القرى من بين الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال”، لافتا إلى أن “القوات المسلحة قدمت تسهيلات جيدة كما تم تقديم دعم جيد للغاية من المحافظات المجاورة، وخاصة أذربيجان الشرقية”.

وبين معتمديان أن “إحدى مشاكل المنطقة هي الهزات الارتدادية المختلفة”.

440 مصابًا

وأعلنت السلطات الإيرانية، اليوم، أن عدد ضحايا زلزال خوي بمحافظة إذربيجان ارتفع إلى سبعة قتلى وأكثر من 440 إصابة.

وحسب وكالة أنباء فارس، فإن حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي وقع في مدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران والمنطقة المحيطة بها، ارتفع إلى 7 أشخاص.

الزلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر

ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول بخدمات الطوارئ، أن عدد الإصابات ارتفع ليصل إلى 447 شخصًا آخرين جراء زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غرب البلاد.

انقطاع الكهرباء ودرجات الحرارة صفر

وأضاف أن كميات من الثلوج تتساقط في بعض المناطق التي تعرضت للزلزال وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد، فضلاً عن انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وأشار إلى أن الزلزال الذي ضرب مدينة خوي مساء السبت، بلغت قوته 5.9 درجة وبمعق 7 كيلومتر، حيث تسبب الزلزال بدمار كبير في الممتلكات الخاصة والعامة في المحافظة.