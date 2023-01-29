الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن فتح القبول لبرامج الدراسات العليا لعام 1445هـ
“الزكاة والضريبة” تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة
مستشفى العيون بجدة ينجح في إنقاذ سبعيني من فقدان البصر
أمير الجوف يفتتح مؤتمر الطاقة المتجددة وفق رؤية المملكة 2030
فنلندا تلصق واقعة حرق نسخة من المصحف بروسيا.. والأخيرة ترد: “هذيان”
الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

مقتل 7 وإصابة المئات.. فيديو يوثق اللحظات الأولى لزلزال إيران

مقتل 7 وإصابة المئات.. فيديو يوثق اللحظات الأولى لزلزال إيران

مقتل 7 وإصابة المئات.. فيديو يوثق اللحظات الأولى لزلزال إيران
٠٦:٠٣:١٤ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل-فريق التحرير

نشرت وسائل إعلام لقطات ترصد اللحظات الأولى لوقوع زلزال إيران والذي أودى بحياة 7 على الأقل وإصابة المئات.

ونقلت الوكالة الإيرانية على لسان محمد صادق معتمديان، محافظ اذربيجان الغربية قوله: ” الزلزال الحق اضرارا بحوالي 70 قرية.. للتحقق من حجم الأضرار المحتملة، تم إرسال فرق تقييم إلى دائرة نصف قطرها 30 كيلومترًا من مركز الزلزال”.

مخيم إيواء

وأشار إلى “إنشاء مخيمات لإيواء الأهالي وتوزيع الخيام في القرى من بين الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال”، لافتا إلى أن “القوات المسلحة قدمت تسهيلات جيدة كما تم تقديم دعم جيد للغاية من المحافظات المجاورة، وخاصة أذربيجان الشرقية”.
وبين معتمديان أن “إحدى مشاكل المنطقة هي الهزات الارتدادية المختلفة”.

440 مصابًا

وأعلنت السلطات الإيرانية، اليوم، أن عدد ضحايا زلزال خوي بمحافظة إذربيجان ارتفع إلى سبعة قتلى وأكثر من 440 إصابة.

وحسب وكالة أنباء فارس، فإن حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي وقع في مدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران والمنطقة المحيطة بها، ارتفع إلى 7 أشخاص.

الزلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر
ونقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول بخدمات الطوارئ، أن عدد الإصابات ارتفع ليصل إلى 447 شخصًا آخرين جراء زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غرب البلاد.

انقطاع الكهرباء ودرجات الحرارة صفر

وأضاف أن كميات من الثلوج تتساقط في بعض المناطق التي تعرضت للزلزال وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد، فضلاً عن انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وأشار إلى أن الزلزال الذي ضرب مدينة خوي مساء السبت، بلغت قوته 5.9 درجة وبمعق 7 كيلومتر، حيث تسبب الزلزال بدمار كبير في الممتلكات الخاصة والعامة في المحافظة.

الكلمات الدلالية:
إيران اخبار إيران زلزال زلزال إيران قتلي ومصابين

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. طائرة ركاب تصطدم بظلها بين السحب

بالفيديو.. طائرة ركاب تصطدم بظلها بين السحب

١٢:٣٠ م، السبت، ٠٥ مايو ٢٠١٨
بالفيديو.. أحد شباب المملكة يُصلي التراويح بـ 20 ألف مسلم في قلب أوروبا

بالفيديو.. أحد شباب المملكة يُصلي التراويح بـ 20 ألف مسلم في قلب أوروبا

٠٤:٥٧ م، الخميس، ١٤ يونيو ٢٠١٨
أبخرة متصاعدة من بحيرة «متشجان» المتجمدة (فيديو)

أبخرة متصاعدة من بحيرة «متشجان» المتجمدة (فيديو)

٠٩:٢١ ص، الأربعاء، ٠٦ فبراير ٢٠١٩
ميليشيا «الحوثي» تُطلق مجلة للأطفال لزراعة الأفكار الطائفية برؤوسهم (فيديو)

ميليشيا «الحوثي» تُطلق مجلة للأطفال لزراعة الأفكار الطائفية برؤوسهم (فيديو)

٠٧:٢٧ م، الجمعة، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *