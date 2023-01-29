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“الجوازات” توضح عقوبة تجاوز المهلة المحددة لانتهاء الإقامة في المملكة

“الجوازات” توضح عقوبة تجاوز المهلة المحددة لانتهاء الإقامة في المملكة

“الجوازات” توضح عقوبة تجاوز المهلة المحددة لانتهاء الإقامة في المملكة
٠٦:٠٠:٣٥ م، الأحد، ٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
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تواصل-فريق التحرير

أوضحت المديرية العامة للجوازات، عقوبة تجاوز المهلة المحددة لمن انتهت إقامته في المملكة.

وجاء السؤال من أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول حصول عامل على خروج نهائي، وتجاوز الفترة المسموح له 60 يومًا، وانتهت إقامته، فهل يحق له إلغاء الخروج علمًا أنه لم يخرج منذ أكثر من خمسة أشهر، وتقدم كفيله بشكوى في رواتب انتهت لصالحه فهل يحق له إلغاء الخروج النهائي؟.

رد الجوازات

فيما رد حساب “الجوازات” أنه : “في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة 60 يومًا تفرض غرامة 1000 ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء”.

وتابع: ويجب أن تجدد الإقامة سنويًا أو كل سنتين أو أكثر حسب النظام المعمول به، ويمكن أن تبدأ من ثلاثة أشهر إلى سنة فقط، وإذا انتهت المدة المحددة لتجديد الإقامة ولم يتم تجديدها يتعرض المقيم للمساءلة القانونية، وتفرض عقوبات عليه، تشمل الترحيل أو السجن وغرامة مالية معينة.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الجوازات السعودية اليوم انتهاء الإقامة

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