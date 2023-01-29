ثغرة أمنية خطيرة وعمليات اختراق في تويتر

تواصل – فريق التحرير:

قدم مهندس سابق في شركة تويتر، شكوى، في أكتوبر 2022، مفادها أن منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، لم تعالج الثغرات الأمنية التي أدت إلى اختراق حسابات واسع في 2020.

بيانات مضللة أو غير حقيقية

وأعرب الموظف السابق في تويتر، عن قلقه من برنامج داخلي يسمح للموظفين بنشر تغريدات على أي حساب على المنصة، حسب “الاقتصادية”.

ومن ناحية أخرى، قدر أحد موظفي تويتر عدد الموظفين الذين لهم حق الوصول إلى هذا البرنامج الذي عرف في وقت من الأوقات باسم “جاد مود” بـ 4000 موظف.

وبحسب المهندس فإن وجود هذا البرنامج يعني أن: “بيانات تويتر الموجهة إلى المستخدمين والمستثمرين إما غير حقيقية أو مضللة أو الاثنين معا”.

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اختراق حسابات ماسك وأوباما

وفي عام 2020، نجح مجموعة من المراهقين في اختراق حسابات سياسيين وشخصيات شهيرة بما فيها باراك أوباما وإيلون ماسك الذي اشترى المنصة نفسها لاحقا.

وقالت تويتر، في بيان، بثته عبر الإنترنت، إنها قلصت الوصول إلى أنظمتها وأدواتها الداخلية في الوقت الذي تحقق فيه في عملية الاختراق.